Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

12.12.2025

12:06

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини
Фото: Printscreen/Срна

Уставноправна комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ није утврдила усклађеност са Уставом БиХ нити је подржала принципе Приједлога закона о државној имовини.

Ријеч је о законском рјешењу чији су предлагачи посланици Јасмин Емрић, Шемсудин Мехмедовић, Аида Баручија и Елвиса Хоџић.

Уставноправна комисија није подржала ни принципе Приједлога закона о допунама Кривичног закона БиХ, чији је предлагач посланик Нихад Омеровић иако је утврдила усклађеност са Уставом.

Подржана је посланичка иницијатива Шемсудина Мехмедовића којом Представнички дом обавезује Савјет министара да учини свој рад потпуно транспарентним и почне благовремено на интернетској страници објављивати све документе који се односе на сједнице, осим оних са ознаком "тајно".

Уставноправна комисија није прихватила Извјештај о раду Савјета министара за 2024. годину, саопштено је из Парламентарне скупштине БиХ.

Округли сто

Република Српска

Округли сто о три деценије Дејтонског мировног споразума

Уставноправна комисија констатовала је да ће Уставни суд БиХ донијети коначну одлуку у спору у вези са захтјевом Клуба посланика СНСД у Народној скупштини Републике Српске за оцјену уставности одлуке о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача БиХ са ЕУ, јер су њеним доношењем повријеђени Устав БиХ и Закон о Савјету министара.

Комисија је подсјетила да је Представнички дом на 33. хитној сједници усвојио одлуку о формирању Канцеларије и процедури именовања главног преговарача и замјеника главног преговарача БиХ.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH

