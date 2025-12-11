Logo
Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо

АТВ

11.12.2025

19:28

Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић изразио је данас жаљење што с премијером Хрватске Андрејем Пленковићем није могао отворити нови гранични прелаз у Градишци, а потом се обратио предсједнику СНСД-а Милораду Додику.

"Предсједниче Додик, кроз тебе желим поздравити све пријатеље из Републике Српске на свакој разини власти, јер исто тако како ми покушавамо направити једну мрежу заједничког дјеловања, сигуран сам да то не можемо направити ако нисмо сви заједно. То заједништво може направити чудо", рекао је Човић.

Градишка, мост

Регион

Пленковић: Намјерно сам ушао у БиХ преко новог граничног прелаза

Подсјећамо, отварање новог прелаза у Градишци раније је било најављено за данас, али није дошло до реализације јер члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крњић није подржао измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО, којима се омогућава почетак рада новог граничног прелаза.

Borjana Kristo

БиХ

Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

Драган Човић

Милорад Додик

Андреј Пленковић

