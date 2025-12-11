Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо

Извор:
АТВ
11.12.2025
19:28
Коментари:0
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и предсједник ХДЗ-а БиХ Драган Човић изразио је данас жаљење што с премијером Хрватске Андрејем Пленковићем није могао отворити нови гранични прелаз у Градишци, а потом се обратио предсједнику СНСД-а Милораду Додику.
"Предсједниче Додик, кроз тебе желим поздравити све пријатеље из Републике Српске на свакој разини власти, јер исто тако како ми покушавамо направити једну мрежу заједничког дјеловања, сигуран сам да то не можемо направити ако нисмо сви заједно. То заједништво може направити чудо", рекао је Човић.
Регион
Пленковић: Намјерно сам ушао у БиХ преко новог граничног прелаза
Подсјећамо, отварање новог прелаза у Градишци раније је било најављено за данас, али није дошло до реализације јер члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијад Крњић није подржао измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО, којима се омогућава почетак рада новог граничног прелаза.
БиХ
Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч0
БиХ
1 ч6
БиХ
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
02
21
01
20
55
20
47
20
19
Тренутно на програму