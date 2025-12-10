Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

Извор:
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто изјавила је да је политикантство надјачало јавни интерес у случају новог граничног прелаза Градишка, чије је отварање онемогућено одлуком члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијада Крњића.
Криштова је оцијенила да је овим нанесена значајна штета међународном угледу БиХ и заустављен процес који би донио видљиве економске користи земљи, саопштено је из кабинета предсједавајуће Савјета министара.
Она је истакла да је нови прелаз Градишка међународни коридор за превоз путника и робе и пројекат од стратешког значаја.
- Отварање овог прелаза би привредницима у БиХ омогућило повољнији и бржи приступ трансевропским транзитним рутама, јачање конкурентности и привлачење нових инвестиција - рекла је Криштова.
Она је указала да је неопходно донијети рјешење које ће омогућити што скорије отварање граничног прелаза у Градишци у интересу свих и привреде БиХ, уз поштовање начела професионалности, законитости и одговорности према БиХ.
Управни одбор УИО БиХ ни на данашњој, другој ванредној сједници није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО, којима се омогућава почетак рада новог граничног прелаза Градишка.
Против овог правилника четврти пут био је Крњић.
Тренутно на програму