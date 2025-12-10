Logo
Large banner

Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

Извор:

СРНА

10.12.2025

20:39

Коментари:

0
Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто изјавила је да је политикантство надјачало јавни интерес у случају новог граничног прелаза Градишка, чије је отварање онемогућено одлуком члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ Зијада Крњића.

Криштова је оцијенила да је овим нанесена значајна штета међународном угледу БиХ и заустављен процес који би донио видљиве економске користи земљи, саопштено је из кабинета предсједавајуће Савјета министара.

Она је истакла да је нови прелаз Градишка међународни коридор за превоз путника и робе и пројекат од стратешког значаја.

- Отварање овог прелаза би привредницима у БиХ омогућило повољнији и бржи приступ трансевропским транзитним рутама, јачање конкурентности и привлачење нових инвестиција - рекла је Криштова.

Она је указала да је неопходно донијети рјешење које ће омогућити што скорије отварање граничног прелаза у Градишци у интересу свих и привреде БиХ, уз поштовање начела професионалности, законитости и одговорности према БиХ.

Управни одбор УИО БиХ ни на данашњој, другој ванредној сједници није усвојио измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији УИО, којима се омогућава почетак рада новог граничног прелаза Градишка.

Против овог правилника четврти пут био је Крњић.

Подијели:

Тагови:

Зијад Крњић

Borjana Krišto

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

БиХ

Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

2 ч

1
Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

БиХ

Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

3 ч

1
Гранични прелаз Градишка

БиХ

Смијешно оправдање Зијада Крњића: Људи не чекају на граници

7 ч

1
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

БиХ

Амиџић: Зијад Крњић поново блокирао нови гранични прелаз у Градишци

8 ч

15

Више из рубрике

Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

БиХ

Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

2 ч

1
Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

БиХ

Цвијановић: Зијад Крњић физички зауставио пут ка ЕУ

3 ч

1
Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

БиХ

Савјет министара: За регистарске таблице и лична документа IDDEEA одобрено 1.589.000 КМ

5 ч

0
Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

БиХ

Током седам дана затечено 45 радника на црно - казна 301.700 КМ

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

36

Нова трагедија у БиХ: У судару два голфа погинула једна особа!

21

19

Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

21

08

Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

21

08

УЖИВО: Битно, 10.12.2025.

21

06

Ово се не чује сваки дан: Коста Стевандић постигао 30 голова на рукометној утакмици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner