Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи чекају, он им поручује: "Прорадиће"

Извор:
АТВ
10.12.2025
19:13
Коментари:1
Ни данас нема договора у вези са отварањем новог граничног прелаза код Градишке.
Поново је пресудио један глас због којег ће путници и даље сатима у километарским колонама чекати на старом прелазу.
"Опет је господин Зијад Крњић оборио овај правилник и сад на такав начин онемогућио функционалност овог поменутог граничног прелаза. На постављено питање, сматра да није приоритет, рекао је ""до сада ради Градишка, ти људи јесу чекали, није проблем да исто то вријеме чекају"", каже Срђан Амиџић, предсједник УО УИО БиХ.
Поново Зијад Крњић инсистира да се усвоје привремени коефицијенти расподјеле прихода од ПДВ-а, наглашавајући да без тога нема помака. Амиџић поручује да је то важно, али и да се паралелно мора рјешавати дуг Федерације према Српској, те наглашава да се та питања не могу условљавати ни доводити у директну везу.
"Битна питања за Српску је дуг од 30 милиона Федерацији БиХ према Српској и ситуација да се прекинула расподјела средстава од путарине, То би исто значило да би госпођа Зора Видовић могла рећи уколико ви нама у Републици Српској не исплатите ово, ми нећемо усвојити систематизацију, формалну, да се расподијеле постојећи радници и да се отвори гранични прелаз. Нико то није урадио", каже Амиџић.
И док нови мост у Градишци дуже од 3 године стоји затворен, Зијаду Крњићу се очигледно не жури, возачи и даље чекају на старој локацији исто као што су, како каже Крњић, чекали и раније. Колико год та ситуација дјеловала апсурдно, за њега то није проблем проблем, па му није најјаснија ни хитност отварања прелаза.
-"Ја сам тражио да усвојимо и поравнања да се дуг Републике Српске према Федерацији врати и нови коефицијент да се усвоји а не само гранични прелаз, не само систематизација. Гранични прелаз ће и даље радити, као што је и до сад радио, а нови прорадиће, има времена", каже Зијад Крњић, члан УО УИО БиХ из реда експерата.
А док се политичка пребацивања настављају, возачи неће добити ништа ново. Умјесто пуштања у рад, према најавама сутра нас чека само свечана церемонија, а прелаз ће и даље да зјапи празан.
