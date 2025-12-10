Пензионер морао да плати казну од скоро 300 евра због пљувања на улици

Извор:
Британски пензионер Рој Марш кажњен је са 250 фунти (око 290 евра) због, како се наводи, бацања отпада, након што је испљунуо лист који му је вјетар нанио у уста док је шетао поред језера у Скегнесу, у Линколнширу, на источној обали Енглеске.
Марш (86) је изјавио да су га након инцидента зауставила два инспектора локалне самоуправе и да му је изречена казна, која је касније након жалбе смањена на 150 фунти, преноси Дејли мејл.
"Док сам сједио тамо, олуја ми је нанијела велику трску у уста. Испљунуо сам је и баш када сам устао да одем, пришла су ми два момка (службеника). Један од инспектора ми је рекао да сам виђен како пљујем по поду. Све је то било непотребно и несразмјерно", додао је, преноси Тањуг.
Пензионер је навео "да се осјећа узнемирено" због инцидента и да је слична пракса "претјерано строге" контроле појава отпада присутна и према другим старијим грађанима.
Локални одборник Адријен Финдли из Реформистичке странке оцијенио је да инспектори "претјерано реагују" и позвао на увођење дискреције у изрицању казни, посебно када се ради о несрећним случајевима.
Он је навео да је контактирао Веће округа Линколншир након што је примио низ жалби на сличне "насилне" инциденте у приморском одмаралишту.
"Они (службеници за спровођење закона) претјерују. Да сам дошао овдје на одмор и добио казну од 250 фунти, не бих ризиковао да се вратим... Не можемо очекивати да старији људи јуре пакетиће чипса низ улицу ако је вјетровито", додао је.
Окружно веће Ист Линдзија саопштило је да пажљиво прати мјере спровођења закона и да патроле "нису усмјерене на било коју одређену демографску групу" и да "нису дискриминаторне".
