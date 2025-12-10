Пушење у кафићима и ресторанима у Српској ускоро би могла бити прошлост

Извор:
Пушење у кафићима и ресторанима, продаја снуса и електонских цигарета малољетницима и видљиво рекламирање и излагање цигарета у продавницама ускоро би могла постати прошлост.
Народна скупштина Републике Српске 16. децембра разматраће нови Закон о заштити здравља од дуванских производа, који доноси најстроже мјере до сада – потпуно забрану пушења у свим затвореним јавним просторима, укључујући и конзумацију електронских цигарета, гријаних дуванских производа и никотинских врећица, као и ограничену продају истих.
''У оквиру самог закона дефинишу се ствари које се односе на рекламирање самих производа, спонзорисање од стране дуванске команије. Регулише се продаја, овим законом у потпуности се забрањује продаја снуса, електронских цигарета особама млађих од 18 година. На приједлог Удружења угоститеља, хотелијера ХОРЕКА који су на јавној расрави предложили да се у потпуности забрани пушење у угоститељским објектима'', рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Грађани су ипак - подијељеног мишљења:
''Па пушење, ја бих то дозволила. Нек’ се смакне онај коме смета.
''Што се мене тиче ја бих то и вољела. Али мислим да неће моћи код нас јер 90% популације пуши. Прво омладина, па сви остали.’’
''Не, не подржавам и не мислим да је одржива.’’
Дефинитивно се слажемо са тим и мислимо, тј. ја лично мислим да тако нешто треба бити уведено код нас.’’
''Што се тиче забрене пушења у свим локалима и на свим јавним мјестима затвореног типа, мислим да то уопше није добро рјешење. Не само због профита људи који се баве угоститељством, него и због неког осјећаја људи који конзумирају дуванске производе и желе да у миру попију своју кафу током дана’’
''Слажем се са тим, потогово због дјеце, ко доводи дјецу у кафиће, слажем се свакако.’’
''Не само да сам за ту забрану, него сам и за забрану да се иде ево Господском и да се пуши.’’
''Подржавам, подржавам. Иако сам пушач.’’
Подршку забрани дало је и удружење ХОРЕКА. Током јавне расправе предложили су потпуно укидање пушачких зона, јер би њихово опремање било скупо и неефикасно. На крају, овај модел је и прихваћен.
''Прихватили смо и нулту толеранцију. Тражили смо само јасне назнаке, циљеве шта је до нас, шта ми треба да урадимо и да не будемо ми ти који ће се кажњавати због непровођења закона. То су опет наши гости, ми не можемо ратовати са њима. Да они буду у смислу та лица која се кажњавају ако крше закон. А оно што је до нас то је јасно упозорење забране пушења, да немамо пепељара или неких других предмета за ћикове и пепео и да упозоравамо људе'', казао је Горан Куртиновић, члан УО Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "Хорека".
Као и свака друга - и ова прича има двије стране медаље. Угоститељи очекују мањи промет и обим пословања. Скептични су и о проводивости закона у пракси, али, кажу - здравље гостију и радника је ипак најважније.
''Мислим да би утицало на смањен промет у локалима. Чак и нарушавање атмоспхере у ноћним животима јер би људи стално излазили и враћали се. Атмосфера би се кварила. Ја мислим да је то стварно тешко. Ајд ми угоститељи, али како ће остали људи реаговати на то кад им, тај густ ‘ајмо рећи забранимо'', рекао је Сергеј Милић, менаџер локала ''Bizarre Diverse bar ‘’.
Закон предвиђа и нове казне. За физичка лица казниће се од 1.000 до 2.000 марака, ако пуше у затвореним јавним просторима. За правна лица – од 3.000 до 6.000 КМ уколико немају видљиво истакнуту забрану пушења, поставе пепељаре у забрањеном простору или не означе да је продаја дувана малoљетницима забрањена.
Фонд здравственог осигурања предложио је да се новац од казни усмјери у лијечење обољења која најчешће настају због пушења. Само у посљедњих пет година, за лијечење хроничне опструктивне болести плућа издвојено је преко 50 милиона марака.
Уколико закон буде усвојен, Република Српска направиће најстрожи корак до сада у заштити јавног здравља – што ће, судећи по реакцијама грађана и угоститеља, бити мјера која ће тражити вријеме да се у потпуности прихвати.
