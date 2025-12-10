Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Извор:
На граничном прелазу Батровци на излазу из Србије у Хрватску теретна возила чекају осам сати, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).
На излазу из Србије теретњаци на граничном прелазу Хоргош чекају шест, на Келебији, Бездану и Шиду по пет, а на Сремској Рачи три сата.
За путничка возила нема задржавања на граничним прелазима као ни на наплатним рампама.
