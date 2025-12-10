Logo
Large banner

Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Извор:

АТВ

10.12.2025

18:41

Коментари:

0
Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

На граничном прелазу Батровци на излазу из Србије у Хрватску теретна возила чекају осам сати, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).

На излазу из Србије теретњаци на граничном прелазу Хоргош чекају шест, на Келебији, Бездану и Шиду по пет, а на Сремској Рачи три сата.

advent

Занимљивости

"Кренули јутрос, стижемо можда до Божића": Срби масовно путују у овај град, а на граници колапс?

За путничка возила нема задржавања на граничним прелазима као ни на наплатним рампама.

Подијели:

Тагови:

Srbija

Гранични прелаз

Batrovci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гранични прелаз Градишка

БиХ

Смијешно оправдање Зијада Крњића: Људи не чекају на граници

5 ч

1
Тајланд Камбоџа

Свијет

Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом

11 ч

0
Возачи опрез! Гужве на појединим граничним прелазима

Друштво

Возачи опрез! Гужве на појединим граничним прелазима

2 д

0
Doktor, mikroskop

Наука и технологија

Откриће које мијења схватање граница живота: Пронађена ватрена амеба

2 д

0

Више из рубрике

Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

5 ч

0
Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

Друштво

Историјски искорак: СПЦ отворила званични профил на Инстаграму

7 ч

0
Како млади у Републици Српској троше новац

Друштво

Како млади у Републици Српској троше новац

8 ч

1
Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

Друштво

Објављен јавни позив: Ови пензионери имају право на једнократну помоћ

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

00

Јокић сваке године изгуби готово 10.000.000 долара? Разлог је "бизаран"

18

57

Централне вијести, 10.12.2025.

18

55

Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

18

50

Научници утврдили колико су људи заправо моногамни у поређењу са другим врстама

18

41

Из АМС-а јављају: Теретњаци на улаз у Хрватску на Батровцима чекају 8 сати

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner