Како млади у Републици Српској троше новац

Извор:

АТВ

10.12.2025

10:41

Коментари:

1
Како млади у Републици Српској троше новац

Потрошачке навике грађана често се мијењају с годинама и животним приоритетима.

Начин на који трошимо новац данас најчешће зависи од животних навика, разлике у годинама, али и приоритетима у животу. То показују и примјери Николе Радивојца и Оливера Милаковића, двојице Бањалучана различитих година.

Никола, највећи дио примања издваја за основне трошкове. Прву плату, прича он, потрошио је на рачуне, а новац који му преостане, најчешће троши у изласцима и куповини животних намирница.

Са друге стране, Оливер Милаковић новац троши нешто другачије. Након што подмири основне обавезе, највише улаже у путовања.

Истиче да му промјена средине и нова животна искуства представљају највеће задовољство. Каже да данас може da se уштеди, али све зависи од људи. Сматра да млади данас не могу много да уштеде јер новац троше на дружења. Никола Радивојац.

Стручњаци кажу да млађи људи новац чешће троше на забаву и основне потребе, док старије генерације приоритет дају другим животним вриједностима.

Економиста Весна Новаковић и члан Удружења правника и економиста "Ерк" из Бањалуке сматра да се данас може уштедјети, али да се толико не води рачуна ко колико и на шта троши новац, и да се најчешће живи од данас до сутра.

Иако различито троше новац, Никола и Оливер показују да потрошачке навике прате године и животне околности. Зато је битно, закључује струка, гледати дугорочно на новац, и како da га уштедите, него да он буде потрошен на забаву.

Детаљније погледајте у видео прилогу у наставку.

Коментари (1)
