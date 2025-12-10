Logo
Мјештанин Челинца постао хит на интернету: Изуо чизме како би закорачио на нови асфалт

10.12.2025

09:59

Мјештанин Челинца постао хит на интернету: Изуо чизме како би закорачио на нови асфалт
Фото: Printscreen/Youtube/Zvijezde zavičaja

Бранешчани код Челинца су увијек важили за вриједне домаћине, добре људе, али и весељаке спремне увијек за добру шалу.

Ових дана је врло активно у селу: асфалтирају се путеви, врши се поправка електро мрежа, обавља се прокрес испод електро водова, али и раде други послови спремања за предстојећу зиму.

Један од оних Бранешчана који увијек измаме осмијех на лице је и Дојчин Шикањић који је пензију дочекао у Словенији, али је ужива у родним Бранешцима.

Мјештани га знају као великог шаљивџију и хармоникаша који је увијек спреман да забави народ, пише Banjaluka.net.

Једна од задњих шала се десила јуче када је долазећи код рођака Драгана скинуо чизме како би закорачио на нови асфалт који је урађен у дворишту.

То је све изазвало салве смијеха свих који су се задесили на лицу мјеста, а Дојчин у свом стилу је упитао да ли сад мора сваки пут изути чизме приликом доласка у двориште.

Погледајте видео у прилогу и насмијте се до суза.

Челинац

