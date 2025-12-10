Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

Извор:
У америчкој држави Арканзас покренута је истрага против Тамаре Хамби, која је наводно организовала лажну отмицу 22-годишње кћерке са интелектуалним и физичким инвалидитетом.
Она се прошле недјеље предала полицији, а након што је издат налог за хапшење, преноси Daily Стар.
Према информацијама локалних медија, све је почело 17. новембра, када је полиција реаговала на пријаву могуће отмице младе жене.
Након спроведене истраге, надлежни су тврдили да је Тамара исценирала отмицу, а за њену реализацију ангажовала неговатељицу своје кћерке, Шенон Чајлдерс.
Чајлдерс је, наводно, пронашла још двије особе – Дејвида Кјуа и Ника Аустрију, да јој помогну у “послу”.
Двојица младића су носила ски-маске када су се појавили у породичном дому Хамбијеве, у Арканзасу, “насилно одвели кћерку”.
Према полицијском извештају, жртву су одвезли на оближње поље и везали за дрво. Дјевојка је страховала за свој живот, али је успјела да се ослободи.
Током покушаја да побјегне, Аустрија и Куак су је сустигли, оборили и поново везали. Локални медији преносе да је њена мајка, наводно, све вријеме “посматрала догађај”.
Кћерка је поново успјела да побјегне и позове хитну службу. Надлежни су открили да је била “престрављена и током разговора са полицијским службеницима стезала плишаног меду“.
Неколико дана након инцидента, 24. новембра, Тамара је поднијела оставку на своју функцију у Библиотеци округа Крафорд, уз образложење да се сели.
Тек након истраге је утврђено зашто је лажна отмица уопште организована. Наводно, кћерка је више пута била у контакту са особом која се на интернету представљала као кантри пјевач Лук Брајан.
Према полицијској документацији, мајка је наводно осмислила план у којем је једна особа “глумила Брајановог сарадника – покупила њену кћерку, одвела је у поље, везала за дрво и захтијевала новац – након чега би се појавила као “спасилац”.
Против Тамаре Хамби је подигнута оптужница за више кривичних дјела. Чајлдерс, Куак и Аустрија такође су ухапшени због улоге у инциденту. Према евиденцији, нико од њих није задржан у притвору, преноси Телеграф.
