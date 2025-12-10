Доналд Трамп открио која му је омиљена ријеч

Извор:
СРНА
10.12.2025
08:14
Предсједник САД Доналд Трамп објавио је да му је "царина" омиљена ријеч, пише "Њујорк пост".
"Рекао бих да ми је омиљена ријеч `царина`. Волим је више од било које друге ријечи у рјечнику", рекао је Трамп током једног догађаја у Пенсилванији.
Осим тога, Трамп је напоменуо да радници челичана, нарочито у Пенсилванији, остварују боље разултате захваљујући његовој стратегији увођења царина, пренио је ТАСС.
"Да није било царина, не бисте имали челик. Не бисмо имали челичане у САД и то би било заиста лоше за државну безбједност", истакао је Трамп.
