Logo
Large banner

Доналд Трамп открио која му је омиљена ријеч

Извор:

СРНА

10.12.2025

08:14

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп објавио је да му је "царина" омиљена ријеч, пише "Њујорк пост".

"Рекао бих да ми је омиљена ријеч `царина`. Волим је више од било које друге ријечи у рјечнику", рекао је Трамп током једног догађаја у Пенсилванији.

илу-стомак-26092025

Здравље

Највећа јутарња грешка због које се сало лијепи за стомак, а шећер скаче ''до плафона''

Осим тога, Трамп је напоменуо да радници челичана, нарочито у Пенсилванији, остварују боље разултате захваљујући његовој стратегији увођења царина, пренио је ТАСС.

"Да није било царина, не бисте имали челик. Не бисмо имали челичане у САД и то би било заиста лоше за државну безбједност", истакао је Трамп.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

царине

Carina

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Многи дијелови Бањалуке остају без струје

1 ч

0
Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

Наука и технологија

Научници пронашли потпуно нови свијет у центру Земље

1 ч

0
Патриајрх Порфирије у Јордану

Друштво

Патријарх Порфирије у Јордану: Оно што нас уједињује веће је од онога што нас раздваја

1 ч

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

1 ч

0

Више из рубрике

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

Свијет

Захарова: Изјава Зеленског о изборима – врхунац цинизма

1 ч

0
Пуцњава на универзитету у Кентакију

Свијет

Пуцњава на универзитету, има мртвих

1 ч

0
Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Свијет

Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

2 ч

0
Тајланд Камбоџа

Свијет

Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner