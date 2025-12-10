Logo
Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Извор:

Танјуг

10.12.2025

07:20

Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа
Фото: Pixabay

Укупно 12 људи је погинуло у пожару у стамбеној згради у граду Шантоу, у јужној кинеској провинцији Гуангдонг, саопштиле су јутрос локалне власти.

Пожар је избио синоћ око 21.20 сати по локалном времену, у градском округу Чаонан, и угашен је 40 минута касније, према саопштењу ватрогасне службе округа, преноси Синхуа.

Влада Република Српске

Република Српска

Посебна сједница Владе Српске о буџету

Зграда у којој је пожар избио је четвороспратна бетонска конструкција, а ватра је захватила око 150 квадратних метара, наводи кинеска агенција.

Узрок пожара се истражује, саопштиле су локалне власти.

