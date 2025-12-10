Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Извор:
Танјуг
10.12.2025
07:20
Коментари:0
Укупно 12 људи је погинуло у пожару у стамбеној згради у граду Шантоу, у јужној кинеској провинцији Гуангдонг, саопштиле су јутрос локалне власти.
Пожар је избио синоћ око 21.20 сати по локалном времену, у градском округу Чаонан, и угашен је 40 минута касније, према саопштењу ватрогасне службе округа, преноси Синхуа.
Република Српска
Посебна сједница Владе Српске о буџету
Зграда у којој је пожар избио је четвороспратна бетонска конструкција, а ватра је захватила око 150 квадратних метара, наводи кинеска агенција.
Узрок пожара се истражује, саопштиле су локалне власти.
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму