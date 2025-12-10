Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани

Извор:
Агенције
10.12.2025
07:12
Коментари:0
Одјељење криминалистичке полиције у Равенсбургу покренуло је истрагу против 42-годишњег Хрвата због сумње да је изазвао пожар у стамбеној згради, након чега је овај објекат потпуно неупотребљив.
Он је јуче рано ујутро у својој соби у градском стамбеном објекту улици Зеппелинстрасе изазвао пожар. Према првим сазнањима истражилаца, 42-годишњак је око 1:30 запалио неки предмет у својој соби на првом спрату. Заједно с 21-годишњаком који му је тада био у посјети, најприје је покушао угасити ватру.
Друштво
Да ли грађане очекују ниже цијене кафе?
Међутим, покушај гашења није успио, а пожар се проширио на цијелу собу.
Том је приликом 21-годишњак задобио лакше повреде. Дим се проширио цијелом зградом, због чега је једанаест станара морало напустити своје станове и били су привремено смјештени у сусједну стамбену зграду. Добровољно ватрогасно друштво стигло је с осам возила и угасило пожар.
Материјална штета на згради, која је до даљњег неупотребљива, процјењује се на око 250.000 евра.
Друштво
Данас је Свети Јаков Персијанац, ово су обичаји
Осумњичени 42-годишњи Хрват наводно је био под утицајем опојних дрога те су га службеници полицијске станице Ванген привели на саслушање. Због његовог психичког стања одведен је у специјализовану клинику, гдје се и даље налази. Истрага криминалистичке полиције је у току.
Свијет
2 ч0
Фудбал
10 ч0
Друштво
10 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму