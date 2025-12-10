Logo
Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани

Агенције

10.12.2025

07:12

0
Хрват изазвао пожар у згради у Њемачкој: Штета 250.000 евра, станари хитно евакуисани
Фото: Pixabay

Одјељење криминалистичке полиције у Равенсбургу покренуло је истрагу против 42-годишњег Хрвата због сумње да је изазвао пожар у стамбеној згради, након чега је овај објекат потпуно неупотребљив.

Он је јуче рано ујутро у својој соби у градском стамбеном објекту улици Зеппелинстрасе изазвао пожар. Према првим сазнањима истражилаца, 42-годишњак је око 1:30 запалио неки предмет у својој соби на првом спрату. Заједно с 21-годишњаком који му је тада био у посјети, најприје је покушао угасити ватру.

Међутим, покушај гашења није успио, а пожар се проширио на цијелу собу.

Том је приликом 21-годишњак задобио лакше повреде. Дим се проширио цијелом зградом, због чега је једанаест станара морало напустити своје станове и били су привремено смјештени у сусједну стамбену зграду. Добровољно ватрогасно друштво стигло је с осам возила и угасило пожар.

Материјална штета на згради, која је до даљњег неупотребљива, процјењује се на око 250.000 евра.

Осумњичени 42-годишњи Хрват наводно је био под утицајем опојних дрога те су га службеници полицијске станице Ванген привели на саслушање. Због његовог психичког стања одведен је у специјализовану клинику, гдје се и даље налази. Истрага криминалистичке полиције је у току.

пожар

Њемачка

Коментари (0)
09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

