Колико је брз пресретач?

Извор:

АТВ

30.12.2025

15:45

Нема возача којег не облије зној ако у ретровизору угледа Шкоду, а на сату је прекорачио ограничење. Како изгледа вожња и колико брзо може да вози ово возило које посједује и МУП Републике Српске анализирали су на јутјуб каналу "Ауто анализа".

Према њиховој анализи, пресретач који користи МУП Србије брзину од 100 km/h достигне за пет и по секунди и може да вози 250 km/h.

