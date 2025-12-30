Колико је брз пресретач?

Извор:
АТВ
30.12.2025
15:45
Коментари:0
Нема возача којег не облије зној ако у ретровизору угледа Шкоду, а на сату је прекорачио ограничење. Како изгледа вожња и колико брзо може да вози ово возило које посједује и МУП Републике Српске анализирали су на јутјуб каналу "Ауто анализа".
Према њиховој анализи, пресретач који користи МУП Србије брзину од 100 km/h достигне за пет и по секунди и може да вози 250 km/h.
Република Српска
3 седм2
Регион
8 мј0
Наука и технологија
9 мј0
Србија
1 год0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму