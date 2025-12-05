АТВ екипа у вожњи са пресретачима: Возио 163 КМ на сат тамо гдје је ограничење 60

Аутор:Инес Ђанковић
05.12.2025
19:39
Коментари:0
Стоп полиција, пратите нас - то је прво обавјештење након што вас пресретач сними у прекорачењу брзине. Заустављање на првом безбједном мјесту и писање прекршајног налога. У првих 11 мјесеци ове године на подручју које покрива Полицијска управа Градишка евидентиран је 691 прекршај прекорачења брзине. Један од возача са домаћим таблицама уписан је као рекордер.
"На магистралном путу МИ 101 у мјесту Нова Топола гдје је ограничење постављено саобраћајним знаком од 60 КМ на сат возач се кретао брзином од 163 километара на сат значи 103 КМ на час возио преко", истакао је из Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка Александар Мајсторовић.
За вријеме данашње патроле један од возача са страним таблама довољно је притиснуо папучицу гаса да на ауто путу прекорачи брзину за више од 30 километара на час. Брзина довољна и за забрану управљања возилом на територији БиХ у наредна два мјесеца и за законом прописану казну. Брзо се возило и на осталим путевима у Српској.
За 11 мјесеци ове године, МУП РС пресретачима, је евидентирао 6.200 прекршаја. Управо неприлагођена брзина кретања на путевима најчешћи је узрок саобраћајних несрећа. Из године у годину биљежимо црну статистику. Сваке године евидентира се око 12 хиљада саобраћајних несрећа и више од 100 погинулих на путевима. Црвени аларм одавно је упаљен. Стручњаци упозоравају да се не може очекивати повећање безбједности без драстичнијег пооштравања казни и јачег превентивног рада.
"Очигледно да смо ми тренутно на таквом поднебљу да искључиво папрена казнена политика може утицати на промјене нашег схватања саобраћајне ситуације и на неки начин да спустимо овај број погинулих и тешко повријеђених лица на нашим путевима јер смо далеко, далеко изнад европског просјека", казао је вјештак саобраћајне струке Никола Ћопић.
Уз прекорачене брзине, вожња под дејством алкохола, али и наркотика кривац је за бројне несреће на путевима у Српској. Стручњаци издвајају да су потребне јаче казне и већи удар по џепу несавјесних возача, јаке превентивне мјере у које за сада не улажемо много, али и контрола наплате изречених казни како домаћим тако и страним возачима.
