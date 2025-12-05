Кошарац: Безобразна одлука члана УО УИО из ФБиХ

Извор:
СРНА
05.12.2025
16:40
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац оцијенио је да је одлука представника Федерације БиХ у Управном одбору Управе за индиректно опорезивање да гласа против Правилника, чијим доношењем би било омогућено отварање граничног прелаза Градишка, неодговорна, тенденциозна, безобразна и политички мотивисана.
Према његовим ријечима, одлука је таква само зато што је гранични прелаз у Републици Српској
Кошарац је нагласио да Република Српска и њене институције дужи временски период желе да ријеше питање граничног прелаза Градишка, због тога што значајан број инвеститора гравитира том подручју.
"То је одговорна политика Републике Српске, али постоји озбиљан застој", истакао је Кошарац.
Он је рекао да не може да разумије да представник ФБиХ у УО УИО гласа против Правилника који ће омогућити директору да изврши распоред, што говори о несхватљивој атмосфери у БиХ.
"Никада нико из Републике Српске није тако нешто учинио, разумијем да постоје иницијатива да се други гранични прелази категоришу за одређене врсте пролаза роба и то је легитимно право", рекао је Кошарац у Рогатици.
Кошарац је напоменуо да су око Градишке лоциране озбиљне компаније, наводећи да ова одлука представника ФБиХ утиче на спољнотрговинску размјену.
"Више од 120.000 улаза те врсте годишње биљежи гранични прелаз Градишка. Више од 90 одсто фитосанитарног и ветеринарског промета роба иде преко граничног прелаза Градишка", навео је Кошарац.
