Орбан: Брисел се дави у корупцији

05.12.2025

16:02

Орбан: Брисел се дави у корупцији
ЕУ се дави у коруптивном скандалу у који су укључени и Европска комисија и Европски парламент, истакао је премијер Мађарске Виктор Орбан.

Он је на Иксу написао да се европски комесари суочавају са озбиљним оптужбама, а Европска комисија и Европски парламент су потпуно захваћени скандалом.

"Међутим, Брисел и даље полаже право на моралну надмоћ", истакао је Орбан.

