Орбан: Брисел се дави у корупцији

ЕУ се дави у коруптивном скандалу у који су укључени и Европска комисија и Европски парламент, истакао је премијер Мађарске Виктор Орбан.
Он је на Иксу написао да се европски комесари суочавају са озбиљним оптужбама, а Европска комисија и Европски парламент су потпуно захваћени скандалом.
"Међутим, Брисел и даље полаже право на моралну надмоћ", истакао је Орбан.
Мађарски премијер сматра да би ЕУ требала да се позабави корупцијом у Украјини.
"Међутим, поново иста прича: Брисел и Кијев се међусобно штите умјесто да се суоче са истином", закључио је Орбан.
