Теслин "модел 3 стандард" стигао у Европу по цијени од 36.990 евра

Извор:
Танјуг
05.12.2025
12:23
Коментари:0
Амерички произвођач електричних аутомобила Тесла је данас у Европи званично пустио у продају ново возило "модел 3 стандард", који се у Њемачкој нуди по почетној цијени од 36.990 евра.
"Модел 3 стандард" на једно пуњење може да пређе 534 километра, максимална брзина је 201 километара на сат, а убрзање до 100 километара на сат траје 6,2 секунде.
Поред тога, у понуди је и "модел 3 премијум" - "Maximum Range RWD" који по цијени од 44.990 евра нуду већу батерију, максимални домет на једно пуњење од 750 километара и убрзање до 100 километара на сат за 5,2 секунде, преноси њемачки портал Електриве.
Бања Лука
Становници Обилићева готово једногласно рекли "НЕ" новом Регулационом плану!
Тесла је забиљежила у новембру велики пад регистрација у Европи, што према мишљењу аналитичара представља посљедицу јачања конкуренције из Кине и политичких контроверзи око власника Тесле Илона Маска.
Регистрације су у Француској пале за 58 одсто међугодишње на 1.593 возила, у Шведској за 59 одсто на 1.466, а у Данској за 49 одсто на 534 аутомобила, показују званични подаци за новембар које је пренио ЦНБЦ.
Аналитичари оцјењују да Тесла губи предност на тржишту због све јаче конкуренције, посебно кинеских произвођача, као и због ограниченог и застарелог портфолија модела.
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Економија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
22
13
17
13
12
13
10
Тренутно на програму