Орбан: Наредних дана се одлучује да ли ће се рат из Украјине проширити на Европу

Извор:
Танјуг
05.12.2025
09:18
Наредних дана ће се одлучити да ли ће се рат између Русије и Украјине даље проширити ка Европи или ће се "жар рата заувијек смирити", изјавио је данас премијер Мађарске Виктор Орбан.
''Ако важни преговори између САД и Русије буду успјешни, жар рата ће се смирити и људи у Мађарској би могли лакше да дишу. Међутим, ако превлада воља Европљана, који мисле да рат треба да се настави и да га треба ријешити на бојном пољу, а не тражењем мира, рат би се могао проширити ближе и претња ће расти'', рекао је Орбан, преноси МТИ.
Мађарски премијер изјавио је прошле седмице да послијератни поредак треба да укључује трансформацију Украјине у тампон државу између НАТО-а и Русије.
Он је навео да је Запад наоружао Украјину, де факто је интегрисао у структуре НАТО-а и намјерава да је учини и де јуре чланицом НАТО-а.
Орбан је оцијенио и да је вријеме на страни Русије и додао да што дуже буде трајало постизање мира, Украјина ће губити више територије и људских живота.
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је данас да ће та земља да тужи Европску комисију, ако занемари вето Мађарске на планиране санкције на куповину руског гаса и нафте.
''Брисел се играо погрешним коцкицама, када је одлучио о забрани куповине руске нафте и гаса, од чега је изузет став Мађарске и Словачке, као и трговинска политика ЕУ која зависи од гласања'', рекао је он за Радио Кошут, преноси МТИ.
Према његовим ријечима ЕК је заобишла мађарски вето, што је, нагласио је, незаконито.
''То је отворено кршење владавине права. Иако је тужба дуга она неће ријешити наш проблем. Мађарска мора да сигнализира да је Европска унија напустила владавину права и злоупотребљава своју моћ'', рекао је Орбан.
Коментаришући посљедње случајеве корупције у Украјини, он је рекао да је Брисел у тешкој ситуацији јер " и његова кућа гори".
''Испоставило се да је бивши други човјек Европске уније, бивши комесар за спољне послове, нешто урадио и да се дешавају сумњиве ствари. Европска унија је заглављена у корупцији, и то не само Комисија, већ и Европски парламент има своје корупцијске скандале, а очекује се да кажу нешто паметно о корупцији у Украјини'', рекао је Орбан.
Нагласио је да се иста ствар дешава и у Украјини и у Бриселу
''Ситуација није лака за ЕК'', закључио је он.
