Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

Министарство рата Сједињених Америчких Држава објавило је нови снимак на којем се може видјети још једно потапање брода на подручју Кариба, а који је наводно превозио наркотике према подручју Сједињених Америчких Држава.
Снимак је првобитно забиљежила Јужна команда војске САД-а која дјелује на овом подручју те су навели како је напад извршен по наређењу министра рата Пита Хегсета.
"Дана 4. децембра, по налогу Пита Хегсета, Заједничка оперативна група извела је смртоносни кинетички напад на пловило у међународним водама којим управља означена терористичка организација. Обавјештајне службе су потврдиле да је пловило превозило илегалне наркотике и да се налазило у транзиту познатом рутом за трговину наркотицима у источном Пацифику. Четири наркотерориста на пловилу су убијена", саопштили су.
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
Потапање брода коментарисао је и Хегсет који се на друштвеној мрежи X осврнуо на коментар америчког конзервативца и портпарола организације Turning Point Ендру Колвета који је рекао како сваки напад на Пита Хегсета који долази из правца Демократске странке у њему буди још већу жељу за потапањем још једног брода који превози наркотике из правца Венецуеле у САД.
"Твоја жеља је наша заповијест Ендру. Управо смо потопили још један брод с наркотицима", поручио му је министар рата САД-а.
