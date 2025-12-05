Logo
Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

05.12.2025

07:09

Фото: Printscreen / X / U.S. Southern Command

Министарство рата Сједињених Америчких Држава објавило је нови снимак на којем се може видјети још једно потапање брода на подручју Кариба, а који је наводно превозио наркотике према подручју Сједињених Америчких Држава.

Снимак је првобитно забиљежила Јужна команда војске САД-а која дјелује на овом подручју те су навели како је напад извршен по наређењу министра рата Пита Хегсета.

"Дана 4. децембра, по налогу Пита Хегсета, Заједничка оперативна група извела је смртоносни кинетички напад на пловило у међународним водама којим управља означена терористичка организација. Обавјештајне службе су потврдиле да је пловило превозило илегалне наркотике и да се налазило у транзиту познатом рутом за трговину наркотицима у источном Пацифику. Четири наркотерориста на пловилу су убијена", саопштили су.

Потапање брода коментарисао је и Хегсет који се на друштвеној мрежи X осврнуо на коментар америчког конзервативца и портпарола организације Turning Point Ендру Колвета који је рекао како сваки напад на Пита Хегсета који долази из правца Демократске странке у њему буди још већу жељу за потапањем још једног брода који превози наркотике из правца Венецуеле у САД.

"Твоја жеља је наша заповијест Ендру. Управо смо потопили још један брод с наркотицима", поручио му је министар рата САД-а.

