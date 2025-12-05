Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...

Извор:
Руски лидер Владимир Путин одговорио је на питање новинара листа "Индија тудеј“ о могућности бесмртности.
"Све је коначно. Само је Господ Бог вјечан“, истакао је предсједник.
Претходно су руски научници покренули развој првог етичког кодекса на свијету за геропротекторе - лијекове намијењене успоравању старења.
Иницијатива има за циљ да покрене широку дискусију међу научницима, правницима, филозофима, политичарима и јавношћу - како у Русији тако и у иностранству.
