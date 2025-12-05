Logo
Large banner

Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...

Извор:

АТВ

05.12.2025

06:00

Коментари:

0
Моћна порука Владимира Путина: Све је коначно, осим...
Фото: Таnjug

Руски лидер Владимир Путин одговорио је на питање новинара листа "Индија тудеј“ о могућности бесмртности.

"Све је коначно. Само је Господ Бог вјечан“, истакао је предсједник.

Претходно су руски научници покренули развој првог етичког кодекса на свијету за геропротекторе - лијекове намијењене успоравању старења.

hitna pomoc

Хроника

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Иницијатива има за циљ да покрене широку дискусију међу научницима, правницима, филозофима, политичарима и јавношћу - како у Русији тако и у иностранству.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Život

Бог

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

Градови и општине

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

8 ч

0
Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Свијет

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

9 ч

0
Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

Хроника

Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса

9 ч

0
Несрећа у Брчком

Хроника

Застрашујућа несрећа у БиХ: Два аута ударила пјешака

9 ч

0

Више из рубрике

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

Свијет

Језиви детаљи убиства: Петар закопао Стефанино тијело, па га ископао и премјестио

9 ч

0
Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

Свијет

Руски ПВО оборио 30 дронова изнад Курске области

9 ч

0
Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

Свијет

Зеленског би могли убити: Тврдње уздрмале Кијев

10 ч

0
Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

Свијет

Њемачка мијења правила: Могло би утицати на неке са Балкана

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

19

Данас сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске

07

12

Звезда већ има прво зимско појачање?

07

09

Американци објавили снимак новог разарања брода: Уништен у року од неколико секунди

06

55

АТВ јутро, 05.12.2025.

06

15

За ова четири знака наредна година ће бити најбоља у животу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner