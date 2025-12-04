Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Извор:
АТВ
04.12.2025
22:17
Коментари:0
Након трагедије, која се догодила у сриједу у Брчком, потврђен је идентитет младића чије је тијело пронађено у близини напуштеног силоса бивше фабрике сточне хране, сазнаје портал Црна-Хроника.
Ради се о Емилу Хајдићу (20) из Брчког, који је у сриједу пријављен као нестао.
Хроника
Ужас на жељезничкој станици: Радника обезбјеђења ударио воз, није му било спаса
Тренутно се утврђују све околности догађаја, а дежурни тужилац је наложио обдукцију.
Тијело несрећног младића пребачено је у мртвачницу и чека се обдукција.
Према тврдњама портала Црна-Хроника, напуштени силос у Брчком већ дуго је мјесто повременог окупљања младих, упркос опасности и неадекватном стању објекта.
Кошарка
Зенит славио у Лакташима
Сахрана страдалог младића ће се обавити у петак на градском гробљу Мераје у Брчком
Хроника
43 мин0
Хроника
49 мин0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
48
22
39
22
36
22
25
22
17
Тренутно на програму