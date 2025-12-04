Logo
Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Извор:

АТВ

04.12.2025

22:17

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса
Фото: Pixabay

Након трагедије, која се догодила у сриједу у Брчком, потврђен је идентитет младића чије је тијело пронађено у близини напуштеног силоса бивше фабрике сточне хране, сазнаје портал Црна-Хроника.

Ради се о Емилу Хајдићу (20) из Брчког, који је у сриједу пријављен као нестао.

Тренутно се утврђују све околности догађаја, а дежурни тужилац је наложио обдукцију.

Тијело несрећног младића пребачено је у мртвачницу и чека се обдукција.

Према тврдњама портала Црна-Хроника, напуштени силос у Брчком већ дуго је мјесто повременог окупљања младих, упркос опасности и неадекватном стању објекта.

Сахрана страдалог младића ће се обавити у петак на градском гробљу Мераје у Брчком

