Кинези ухапшени у Панчеву због отмице и силовања

04.12.2025
По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву одређено је задржавање према лицима L.X.G. (40), C.J.L. (38) i W.T. (43), држављана Народне Републике Кине, у трајању до 48 часова.
Осумњичени су ухапшени јер се терете да су као саизвршиоци извршили кривично дјело отмица тако што су дана 3.12.2025. године одвезли двије оштећене, држављанке Народне Републике Кине рођене 1986. и 1989. године, са аеродрома "Никола Тесла" у Београду до куће у Долову гдје су их задржали. Лица Ц.Ј.Л. и W.T. се терете и да су у наведеној кући извршили кривично дјело силовање.
Дежурни јавни тужиоци су са припадницима Полицијске управе у Панчеву дана 4.12.2025. године извршили увиђај мјеста догађаја, а у сарадњи са полицијом предузимају се све потребне радње ради прикупљања доказа.
Осумњичени ће у Више јавно тужилаштво у Панчеву бити спроведени ради саслушања.
