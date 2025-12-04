Logo
Large banner

Кинези ухапшени у Панчеву због отмице и силовања

Извор:

Телеграф

04.12.2025

21:48

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Панчеву одређено је задржавање према лицима L.X.G. (40), C.J.L. (38) i W.T. (43), држављана Народне Републике Кине, у трајању до 48 часова.

Осумњичени су ухапшени јер се терете да су као саизвршиоци извршили кривично дјело отмица тако што су дана 3.12.2025. године одвезли двије оштећене, држављанке Народне Републике Кине рођене 1986. и 1989. године, са аеродрома "Никола Тесла" у Београду до куће у Долову гдје су их задржали. Лица Ц.Ј.Л. и W.T. се терете и да су у наведеној кући извршили кривично дјело силовање.

Алергија прехлада

Здравље

Харају мутант вируси: Ово су симптоми који трају и до мјесец дана

Дежурни јавни тужиоци су са припадницима Полицијске управе у Панчеву дана 4.12.2025. године извршили увиђај мјеста догађаја, а у сарадњи са полицијом предузимају се све потребне радње ради прикупљања доказа.

Осумњичени ће у Више јавно тужилаштво у Панчеву бити спроведени ради саслушања.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Силовање

Pančevo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошаркаши Партизана

Кошарка

Навијачи Партизана извиждали своје играче и послали поруку - ВИДЕО

1 ч

0
Добро погледајте старе украсе за јелку: Неки данас вриједе и до 1.000 евра

Занимљивости

Добро погледајте старе украсе за јелку: Неки данас вриједе и до 1.000 евра

1 ч

0
Сукоб у Елити

Сцена

Невиђен сукоб у ријалитију Елита: Нису их могли смирити

1 ч

0
Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.

Култура

Израелу одобрено учешће: Четири земље бојкотују Еуровизију 2026.

1 ч

0

Више из рубрике

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

Хроника

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

2 ч

0
У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

Хроника

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

2 ч

0
Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Хроника

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

3 ч

0
Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

Хроника

Трогодишње дијете повријеђено у саобраћајној несрећи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

48

Анели Ахмић напушта Елиту након масовне туче

22

39

Доживотна робија због обарања "Иљушина" 2024. године

22

36

Чајеви које треба пити пред спавање: Помажу у рјешавању бројних тегоба

22

25

Одбијено им од плате: Кажњено 9 јавних функционера

22

17

Познат идентитет младића чије тијело је пронађено код силоса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner