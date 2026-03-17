Коначно смо дочекали: Дан је побиједио ноћ

АТВ
17.03.2026
16:48
Од данас наступа тренутак који симболично означава равнотежу између дана и ноћи, односно обданица и ноћ трају приближно једнако.
Сунце је јутрос изашло у 5 сати и 47 минута, а заћи ће у 17 часова и 47 минута.
Овај природни феномен познат је као прољећна равнодневица и уједно означава почетак астрономског прољећа, а који званично почиње 20. марта.
Након данашњег дана долази до постепене промјене, обданица почиње да траје дуже од ноћи. То значи више сунчевих сати, ранија свитања и касније заласке сунца, што је за многе и најљепши увод у топлији дио године.
Продужавање дана посебно утиче на свакодневни живот, више свјетлости доноси већу активност људи, боравак у природи и позитивно утиче на расположење.
У наредним мјесецима разлика између дана и ноћи биће све израженија, све до почетка љета, када нас очекује најдужи дан у години.
Након тога дани постају краћи, али су све до јесење равнодневнице дужи од ноћи, након чега постају све краћи, али краћи и од ноћи, подсјећа "Телеграф".
