Коначно смо дочекали: Дан је побиједио ноћ

АТВ

17.03.2026

16:48

Фото: Pixabay/Placidplace

Од данас наступа тренутак који симболично означава равнотежу између дана и ноћи, односно обданица и ноћ трају приближно једнако.

Сунце је јутрос изашло у 5 сати и 47 минута, а заћи ће у 17 часова и 47 минута.

Policija rs

Хроника

Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

Овај природни феномен познат је као прољећна равнодневица и уједно означава почетак астрономског прољећа, а који званично почиње 20. марта.

Након данашњег дана долази до постепене промјене, обданица почиње да траје дуже од ноћи. То значи више сунчевих сати, ранија свитања и касније заласке сунца, што је за многе и најљепши увод у топлији дио године.

Продужавање дана посебно утиче на свакодневни живот, више свјетлости доноси већу активност људи, боравак у природи и позитивно утиче на расположење.

Gorivo

Економија

Пумпаши у Српској завапили: Хоћете да нас народ мрзи

У наредним мјесецима разлика између дана и ноћи биће све израженија, све до почетка љета, када нас очекује најдужи дан у години.

Након тога дани постају краћи, али су све до јесење равнодневнице дужи од ноћи, након чега постају све краћи, али краћи и од ноћи, подсјећа "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Инспекција наставила с контролама пумпи: Нове казне због поскупљења горива

4 ч

0
Киша

Друштво

Сутра падавине, појачан вјетар и пад температуре

5 ч

0
Који радници имају право на подршку од 300 КМ

Друштво

Који радници имају право на подршку од 300 КМ

5 ч

0
Стефан Смиљанић

Друштво

Геније из Новог Града запамтио хиљаду децимала броја ПИ

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

02

Пронађена два тијела у локалу, сумња се на циљану ликвидацију

19

59

"Непријатно, непријатно": Кајли Џенер не може да побјегне од подсмијеха

19

47

Станивуковић активирао план "35 милиона": Kолико „капље по минути“ од расвјете у Бањалуци

19

45

Људи нису способни за мултитаскинг: Овако су то открили научници

19

38

Самохраном оцу Горану Петрушићу из Масловара потребна помоћ

