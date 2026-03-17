Инспекција наставила с контролама пумпи: Нове казне због поскупљења горива

17.03.2026

15:37

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

У оквиру контроле поштовања прописа и мјера непосредне контроле цијена које доноси Влада Федерације Босне и Херцеговине, Федерални тржишни инспекторат је од 9. до 13. марта извршио инспекцијски надзор на укупно 13 бензинских пумпи у Кантону Сарајево, Херцеговачко-неретванском, Тузланском и Зеничко-добојском кантону.

У надзорима је утврђено да су двије бензинске пумпе при калкулацији малопродајних цијена прекорачиле максималну дозвољену маржу у износу од 0,25 КМ по литру у малопродаји. За утврђене прекршаје субјектима надзора биће издати прекршајни налози у износу од 14.000 КМ.

Из Федералне управе за инспекцијске послове (ФУЗИП) упозоравају привредна друштва која врше промет нафтних деривата да су се при калкулацији велепродајних и малопродајних цијена дужна придржавати мјера непосредне контроле цијена, те подсјећају да је максимална дозвољена маржа у велепродаји 0,06 КМ по литру деривата, а у малопродаји 0,25 КМ.

– Прије сваке промјене цијене, бензинске пумпе дужне су Федералном министарству трговине доставити обавијести о промјени цијена (ОПЦ обрасце). Цијене горива могу се мијењати једном у периоду од 24 сата, а нове цијене ступају на снагу наредног дана од 00.01 сат – истичу у саопштењу из Федералне управе за инспекцијске послове.

Потрошачи могу користити мобилну апликацију ФМТ ФБиХ Оил Инфо, путем које могу у реалном времену пратити цијене горива на бензинским пумпама широм Федерације БиХ, те провјерити цијене на различитим локацијама, али и пријавити евентуалне неправилности уколико постоји разлика између истакнуте цијене на пумпи и цијене по којој се гориво наплаћује, пише Фактор.

Федерална управа за инспекцијске послове наставља провођење инспекцијског надзора на бензинским пумпама у складу с процјеном ризика и захтјевима заштите јавног интереса и потрошача. На бензинским пумпама које су затечене у прекршају биће вршени и контролни инспекцијски надзори, како би се спријечило евентуално даље стицање противправне користи на штету потрошача.

Уз редовне контроле које се врше по захтјеву Федералног министарства трговине, Федерални тржишни инспекторат врши инспекцијски надзор на бензинским пумпама и на основу Закона о унутрашњој трговини, Закона о заштити потрошача, Закона о контроли цијена у ФБиХ, Одлуке Владе ФБиХ о прописивању мјера непосредне контроле цијена, те Упутства о начину, садржају и роковима доставе обавјештења о промјени цијена и маржи појединих производа и услуга, којим су дистрибутери нафтних деривата обавезни достављати податке о промјени малопродајних цијена и маржи на обрасцима (ОПЦ и ОПМ), саопштено је из ФУЗИП-а.

