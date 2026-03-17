Бачена бомба у Земуну: Разнесена пивница

Аутор: АТВ
17.03.2026
14:57
Коментари: 0
Експлозивна направа бачена је у ноћи са 16. на 17. март на познату пивницу у Београдској улици у Земуну.
Према првим незваничним информацијама, непозната особа је под окриљем ноћи пришла објекту и бацила направу, највероватније ручну бомбу, а потом побјегла.
Од силине детонације на пивници су попуцала стакла, фасада је оштећена, а трагови гелера видљиви су свуда по улазу.
Права је срећа да у тренутку напада у локалу, али и на самој улици, није било никога и да нико није повријеђен, пренијели су београдски медији.
"Чула се страшна детонација, прозори су нам се затресли. Одмах смо знали да није петарда", каже један од станара Београдске улице за Телеграф.
Јаке полицијске снаге и надлежне службе одмах су изашле на терен.
Урађен је детаљан увиђај, а инспектори су прикупили материјалне доказе који би могли да укажу на нападача.
Истрага је у току и провјеравају се снимци са надзорних камера околних зграда и локала
