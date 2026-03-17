Бачена бомба у Земуну: Разнесена пивница

Аутор:

АТВ

17.03.2026

14:57

Фото: Танјуг/АП

Експлозивна направа бачена је у ноћи са 16. на 17. март на познату пивницу у Београдској улици у Земуну.

Према првим незваничним информацијама, непозната особа је под окриљем ноћи пришла објекту и бацила направу, највероватније ручну бомбу, а потом побјегла.

Од силине детонације на пивници су попуцала стакла, фасада је оштећена, а трагови гелера видљиви су свуда по улазу.

Права је срећа да у тренутку напада у локалу, али и на самој улици, није било никога и да нико није повријеђен, пренијели су београдски медији.

Снажна детонација

"Чула се страшна детонација, прозори су нам се затресли. Одмах смо знали да није петарда", каже један од станара Београдске улице за Телеграф.

Јаке полицијске снаге и надлежне службе одмах су изашле на терен.

Хроника

Драма у Горажду: Нестала малољетна д‌јевојчица, пронашли је након два сата

Урађен је детаљан увиђај, а инспектори су прикупили материјалне доказе који би могли да укажу на нападача.

Истрага је у току и провјеравају се снимци са надзорних камера околних зграда и локала

Више из рубрике

Драма у Горажду: Нестала малољетна д‌јевојчица, пронашли је након два сата

Хроника

Драма у Горажду: Нестала малољетна д‌јевојчица, пронашли је након два сата

2 ч

0
Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ

Хроника

Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ

2 ч

0
Полицајци ухапшени због примања мита

Хроника

Полицајци ухапшени због примања мита

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Мушкарац (25) ухапшен са пола килограма марихуане

2 ч

0

Коначно смо дочекали: Дан је побиједио ноћ

16

47

Ево шта пише у Резолуцији коју су посланици усвојили једногласно

16

42

Усвојена Резолуција о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ

16

40

Дебакл у Бриселу: Руте одбио да се састане са Денисом Бећировићем

16

37

Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

