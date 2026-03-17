Прва тарифа која покрива све: интернет, роминг и путно осигурање уз м:тел Травел тарифу

АТВ

17.03.2026

12:13

м:тел Травел пакети
Фото: м:тел ПР

Путовања су постала саставни дио савременог живота – било да је ријеч о пословним обавезама, породичним одморима или кратким, спонтаним путовањима.

Свјесни потребе корисника да буду истовремено повезани и сигурни, м:тел, у партнерству са Винер осигурањем ВИГ, представља м:тел Травел тарифе – прве постпејд мобилне тарифе на тржишту Босне и Херцеговине које укључују и путно здравствено осигурање.

Ријеч је о јединственој, ол-инклузив понуди која обједињује комуникацију и сигурност у оквиру једне тарифе, без додатних активација, уговарања полиса и скривених трошкова. Корисници м:тел Травел тарифа сада могу путовати без бриге, знајући да су мобилни интернет у ромингу и путно здравствено осигурање већ укључени у њихов постпаид пакет. Путно здравствено осигурање важи за цијели свијет, омогућава неограничен број путовања, а покривеност траје до 21 дан по сваком путовању.

Поред укљученог осигурања, м:тел Травел тарифе нуде и богату комуникацију. Корисницима су доступни бонуси минута за разговоре, СМС и мобилни интернет у свим мрежама у Босни и Херцеговини, као и у ромингу у мрежама оператора региона Западног Балкана.

Додатно, корисницима је на располагању и бонус мобилни интернет у ромингу у мрежама оператора у Европи, односно свијету, као и услуга Мове ТВ – телевизија у покрету. За додатну сигурност у одабраним м:тел Травел тарифним пакетима укључена је и услуга Сигуран Нет.

Иновативне и другачије постпаид тарифе практично су рјешење за све који желе безбрижно и сигурно путовати, остати повезани и имати потпуну контролу над својим трошковима. Све што вам треба на путовању сада је у м:тел Травел тарифама – Европа, Европа Плус или Свијет.

За више информација позовите 0800 50 000 или посјетите www.mtel.ba.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

