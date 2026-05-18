Забрањено воће: Зашто слободне жене привлаче заузети мушкарци?

Стара изрека да су „сви добри мушкарци заузети'“можда крије више истине него што мислимо. Психолози откривају зашто статус заузетог мушкарца код многих жена повећава његову привлачност - и шта се заправо крије иза тог контроверзног феномена
Један од кључних разлога ове појаве лежи у феномену који психолози називају „отимање партнера“. У једној познатој студији са Свеучилишта Оклахома Стејт, чак 90 посто слободних жена исказало је интерес за мушкарца за којег су вјеровале да је у вези.
С друге стране, када су мислиле да је исти мушкарац слободан, занимало их је само 59 посто. Знанственице Мелисса Бурклеy и Јессица Паркер објашњавају да ожењен мушкарац служи као нека врста друштвеног доказа квалитете. Његов статус сигнализује да га је друга жена већ 'провјерила' и одабрала, што сугерише да посједује пожељне особине попут способности за преданост, поузданости и емоционалне зрелости.
За неке жене, афера с ожењеним мушкарцем нуди привлачну структуру односа с јасно дефинисаним границама. То је прилика за романсу и дружење без терета дугорочног планирања, кућанских обавеза и потпуне емоционалне инвестиције која долази с озбиљном везом.
Веза се чини сигурном јер има ограничења: нема пуне преданости, нема притиска будућности, нема одговорности. Такав однос може бити идеалан за жене које су усредоточене на каријеру или једноставно нису спремне за брак и дјецу. Он нуди интимност, али истовремено чува аутономију и не захтијева потпуну рањивост, што је често привлачно особама које се боје везивања или су у прошлости биле повријеђене.
Осим практичних разлога, ту су и снажни емотивни покретачи. Елемент забрањеног воћа ствара узбуђење и појачава страст. Тајновитост, скривени састанци и осјећај да се ради нешто недопуштено могу бити снажан афродизијак. Многе жене у оваквим аферама доживљавају и значајан постицај за его. Бити изабрана умјесто супруге пружа осјећај моћи, посебности и потврде властите привлачности, пише Жена.хр
Стручњаци упозоравају да иза такве потребе за валидацијом често стоје дубљи проблеми, попут ниског самопоуздања или неразријешених породичних образаца. За неке жене, такмичење са супарницом важније је од самог мушкарца, а побједа у том надметању храни осјећај супериорности.
Иако афере с ожењеним мушкарцима могу донијети краткорочне практичне користи и емоционална узбуђења, цијена је дугорочно често превисока. Такве су везе изграђене на тајности и обмани, што онемогућује развој дубоке интимности и повјерења. Жене остају у споредној улози, суочене с емоционалном изолацијом и болном спознајом да никада нису приоритет. Терапеутски савјет је јасан: ако мушкарац није напустио своју супругу унаточ обећањима, његови поступци говоре више од ријечи.
У коначници, веза која започне „отимањем партнера“ ријетко прерасте у стабилан и сретан однос, остављајући саучеснике у исцрпљујућем циклусу наде и разочарења.
