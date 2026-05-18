НБА лига ни не крије пљачку: Објавили како су узели МВП трофеј Николи Јокићу

18.05.2026 08:21

Нагетси Јокић НБА кошарка
Фото: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

НБА лига је други пут заредом прогласила Шеја Гилџеса Александера за МВП-а а сада је изашао и детаљан списак гласова за најпрестижнију НБА награду. Никола Јокић није био ни близу, имао је 205 гласова мање од Канађанина!

Плејмејкер Оклахоме је имао 939 бодова, док је Никола Јокић на другом мјесту уписао 634 бода. Виктор Вембањама је завршио као трећи са 569 гласова и ту је крај озбиљним кандидатим. Четврти је био Лука Дончић са 250 поена, Кејд Канингем је имао 117, Џејлен Браун 89, а по један бод су имали Кавај Ленард и Донован Мичел.

Када се погледају гласови за прво мјесто који вриједе десет поена, већ је ту побиједо Јокића Гилџус Александер јер је добио 83 таква гласа. Јокић је добио 10, Вембањама 5, Канингем 2.

Да ли је баш толика разлика?

Најбољи играч Оклахоме је просјечно биљежио 31,1 поена, 6,6 асистенција и 4,3 скока, док је Никола Јокић уписивао 27,7 поена уз 12,9 скокова и 10,7 асистенција што значи да је био дупло бољи у двије од три статистичке категорије.

