НБА лига ни не крије пљачку: Објавили како су узели МВП трофеј Николи Јокићу

Аутор:АТВ
Коментари:0
НБА лига је други пут заредом прогласила Шеја Гилџеса Александера за МВП-а а сада је изашао и детаљан списак гласова за најпрестижнију НБА награду. Никола Јокић није био ни близу, имао је 205 гласова мање од Канађанина!
Плејмејкер Оклахоме је имао 939 бодова, док је Никола Јокић на другом мјесту уписао 634 бода. Виктор Вембањама је завршио као трећи са 569 гласова и ту је крај озбиљним кандидатим. Четврти је био Лука Дончић са 250 поена, Кејд Канингем је имао 117, Џејлен Браун 89, а по један бод су имали Кавај Ленард и Донован Мичел.
Када се погледају гласови за прво мјесто који вриједе десет поена, већ је ту побиједо Јокића Гилџус Александер јер је добио 83 таква гласа. Јокић је добио 10, Вембањама 5, Канингем 2.
A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Most Valuable Player Award.— NBA Communications (@NBAPR) May 17, 2026
The complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/ki6ZYk5Tq9
Најбољи играч Оклахоме је просјечно биљежио 31,1 поена, 6,6 асистенција и 4,3 скока, док је Никола Јокић уписивао 27,7 поена уз 12,9 скокова и 10,7 асистенција што значи да је био дупло бољи у двије од три статистичке категорије.
(Мондо)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
5 ч0
Бања Лука
5 ч5
Србија
6 ч0
Фудбал
6 ч0
Најновије
14
06
13
58
13
56
13
55
13
55
Тренутно на програму