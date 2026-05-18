У Рибнику 30. маја Сајам крајишких производа - „Мост до завичаја.“

Аутор:

АТВ
18.05.2026 08:50

Коментари:

0
Фото: Ustupljena fotografija

У спортској дворани у Превији у општини Рибник 30. маја, у периоду од 12 до 19 часова, биће одржан Сајам крајишких производа - „Мост до завичаја“, који ће окупити више од 40 излагача из Републике Српске, Србије и шире регије Крајине.

Организатор манифестације је Удружење грађана „Срце Крајине“, док су покровитељи Општина Рибник и институције Републике Српске и Републике Србије. Спонзори манифестације су Нова банка а.д. Бања Лука, „Тропик рибарство“ и „Витинка“ а.д.

Сајам крајишких производа
Посјетиоци ће имати прилику да на више од 40 штандова виде и дегустирају домаће производе, традиционалну храну, пића, рукотворине и друге аутентичне производе крајишког поднебља. Манифестација је изложбено-продајног карактера, а у оквиру програма планирани су и наступи културно-умјетничких друштава и пјевачких група.

Циљ манифестације је промоција домаћих произвођача, очување традиције и јачање сарадње и повезаности регије, као и народа са обје стране Дрине.

Врата дворане за посјетиоце биће отворена од 12 часова, док су свечано отварање и културно-умјетнички програм планирани у 13 часова. Улаз је бесплатан.

