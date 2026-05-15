12 година од добојске катастрофе: 11 ружа за 11 страдалих

Аутор:Славиша Ђурковић
Прије 12 година Добој су задесиле стравичне поплаве у којима је живот изгубило 11 особа. У знак сјећања данас је у Добоју са Градског моста спуштено 11 ружа у ријеку Босну.
У Добоју су 15. маја 2014. године страдали Славко Ђурић, Миленко Благојевић, Божица Петковић, Милада Ранковић, Радо Чупељић, Ратомир Нарић, Драгица Савковић, Марко Чакаревић, Жељко и Марија Јелеч и Бахрија Скула.
Руже су у ријеку Босну спустиле делегације Скупштине града и Градске управе
Југослав Стевановић, начелник Службе за цивилну заштиту Добој каже да је у протеклих 12 година учињено много тога како би се град осигурао.
"Након поплава 2014. сагледано је стање које су биле најкритичније тачке и гдје се Босна преливала у Добој и које су биле слабости у систему заштите и спасавања. Уређено је на најнижој тачки града Добоја у насељу Баре један насип земљани висине 3 до 4 метра, ширине неких 4-5 метара. Исправљено је корито ријеке Босне у насељу Баре гдје је долазило до успора и такође је закамењен дио тог корита гдје је Босна добила убрзање тако да не долази приликом сљедећих повишених водостаја до заустављања воде на тим дијеловима и дизања нивоа према граду", каже Стевановић.
На дијелу магистралног пута М17 у којем је Босна прелазила и улазила у насеље Усора, урађен је заштитни зид висине један метар.
"Једна од критичних тачака био нам је поток Лијешањ, главни оборински поток града Добоја гдје је закамењено дно потока, подигнут је бетонски зид и урађен је насип дуж канала. Након тих поплава, било је киша али није било проблема", истиче Стевановић.
Када су урађене те критичне тачке, кренуло се у заштиту од оборинских вода.
"Урађени су озбиљни системи за одводњу оборинских вода. Цијеви промјера Фи 1300 и колектори за препумпавање тих оборинских вода".
Урађени су оборински канали и у приградским каналима, а планирана је изградња и канала ободом насеља Усора поред касарне Војвода Радомир Путник.
