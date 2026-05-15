Logo
Large banner

Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

Аутор:

АТВ
15.05.2026 13:47

Коментари:

0
У Добоју је грађани са Градског моста пуштају 11 ружа у ријеку Босну у знак сјећања на једанаесторо страдалих у мајским поплавама 2014. године
Фото: РТРС

У Добоју је са Градског моста спуштено 11 ружа у ријеку Босну у знак сјећања на једанаесторо страдалих у мајским поплавама 2014. године, када је овај град био потпуно потопљен.

Према ранијим подацима Градске управе, током мајских поплава 2014. године у Добоју је причињена материјална штета од око 173 милиона КМ.

Водена стихија оштетила је 2.890 стамбених јединица и 950 привредних субјеката, пише РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Добој

страдали у поплавама

Ријека Босна

Дан сјећања

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Занимљивости

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

20 мин

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.

Свијет

Трамп разматра укидање санкција кинеским компанијама које купују иранску нафту

23 мин

0
Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

Република Српска

Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

26 мин

0
Бразилац избо држављанина БиХ у Загребу, па мирно сачекао полицију

Регион

Бразилац избо држављанина БиХ у Загребу, па мирно сачекао полицију

33 мин

0

Више из рубрике

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

Градови и општине

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

2 д

0
Невријеме у Градишци, причињена велика штета

Градови и општине

Олујно невријеме погодило Градишку и околину, причињена велика штета

2 д

0
Електро-Бијељина: Сутра без струје 1.200 потрошача

Градови и општине

Електро-Бијељина: Сутра без струје 1.200 потрошача

3 д

0
Пољопривредно земљиште Степен код Гацка

Градови и општине

Мјештани Мјесне заједнице Степен траже обуставу изградње соларне електране

3 д

0

  • Најновије

14

00

Птичији грип хара европском државом: У Пољској заражено и уништено преко 374.000 комада живине

13

59

Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

13

59

Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

13

47

Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

13

43

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner