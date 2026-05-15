Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Добоју је са Градског моста спуштено 11 ружа у ријеку Босну у знак сјећања на једанаесторо страдалих у мајским поплавама 2014. године, када је овај град био потпуно потопљен.
Према ранијим подацима Градске управе, током мајских поплава 2014. године у Добоју је причињена материјална штета од око 173 милиона КМ.
Водена стихија оштетила је 2.890 стамбених јединица и 950 привредних субјеката, пише РТРС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
20 мин0
Свијет
23 мин0
Република Српска
26 мин0
Регион
33 мин0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
2 д0
Градови и општине
3 д0
Градови и општине
3 д0
Најновије
14
00
13
59
13
59
13
47
13
43
Тренутно на програму