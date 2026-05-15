Трамп разматра укидање санкција кинеским компанијама које купују иранску нафту

15.05.2026 13:40

Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је након састанка са кинеским предсједником Си Ђинпингом да ће размотрити укидање санкција кинеским компанијама које купују иранску нафту у року од неколико дана.

"Разговарали смо о укидању санкција и донијећу одлуку у наредних неколико дана", рекао је Трамп новинарима.

Амерички предсједник завршио је данас тродневну званичну посјету Кини.

(СРНА)

