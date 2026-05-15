Састали се Путин и Лукашенко: Познато о чему су разговарали

АТВ
15.05.2026 11:29

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Предсједник Руске федерације Владимир Путин разговарао је телефоном са бјелоруским колегом Александром Лукашенком, саопштила је прес служба бјелоруског предсједника.

Разговарали су "о сарадњи у области економије и одбране, као и о предстојећим заједничким догађајима у овим областима", наводи се у саопштењу.

Лукашенко је 8. маја допутовао у Москву како би учествовао у догађајима поводом обиљежавања 81. годишњице побједе совјетског народа у Великом отаџбинском рату.

Предсједник Бјелорусије се током посете састао са Путином. Лидери су разговарали о билатералној сарадњи, међународној агенди и ситуацији у региону, преноси РТ Балкан.

