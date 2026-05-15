Састали се Путин и Лукашенко: Познато о чему су разговарали

Предсједник Руске федерације Владимир Путин разговарао је телефоном са бјелоруским колегом Александром Лукашенком, саопштила је прес служба бјелоруског предсједника.
Разговарали су "о сарадњи у области економије и одбране, као и о предстојећим заједничким догађајима у овим областима", наводи се у саопштењу.
Лукашенко је 8. маја допутовао у Москву како би учествовао у догађајима поводом обиљежавања 81. годишњице побједе совјетског народа у Великом отаџбинском рату.
Предсједник Бјелорусије се током посете састао са Путином. Лидери су разговарали о билатералној сарадњи, међународној агенди и ситуацији у региону, преноси РТ Балкан.
