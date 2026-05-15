Лавров: Путин и Трамп увијек комуницирају у пријатељском духу

Дух односа предсједника Русије Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа је увијек пријатељски и саборачки, уз међусобно поштовање, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
Он је подсјетио да су током састанка Путина и Трампа на Аљасци постигнути споразуми о основним принципима рјешења за украјински сукоб.
Лавров је новинарима рекао да Русија преферира дипломатски начин када се ради о проналажењу рјешења за украјински сукоб.
"Међутим, уколико то не успије, онда ће бити остварени сви зацртани циљеви специјалне војне операције", нагласио је Лавров.
