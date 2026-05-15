Лавров: Путин и Трамп увијек комуницирају у пријатељском духу

Аутор:

АТВ
15.05.2026 10:11

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Дух односа предсједника Русије Владимира Путина и предсједника САД Доналда Трампа је увијек пријатељски и саборачки, уз међусобно поштовање, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

Он је подсјетио да су током састанка Путина и Трампа на Аљасци постигнути споразуми о основним принципима рјешења за украјински сукоб.

Лавров је новинарима рекао да Русија преферира дипломатски начин када се ради о проналажењу рјешења за украјински сукоб.

"Међутим, уколико то не успије, онда ће бити остварени сви зацртани циљеви специјалне војне операције", нагласио је Лавров.

