Москва и Кијев размијенили по 205 ратних заробљеника

Аутор:

АТВ
15.05.2026 09:57

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/AP

Укупно 205 руских војника враћено је са територије под контролом Кијева, а заузврат је предато 205 украјинских ратних заробљеника, саопштило је руско Министарство одбране.

"Укупно 205 руских војника враћено је са територије под контролом кијевског режима. Заузврат је Кијеву предато 205 ратних заробљеника", наводи се у саопштењу.

Враћени руски војници налазе се у Бјелорусији, гдје им се пружа неопходна психолошка и медицинска помоћ.

"Сви руски војници биће пребачени у Русију ради лијечења и рехабилитације у медицинским установама Министарства одбране Русије", истиче се у саопштењу.

Из Министарства додају да су размјену заробљеника са Украјином омогућили Уједињени Арапски Емирати.

(СРНА)

