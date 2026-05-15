Москва и Кијев размијенили по 205 ратних заробљеника

Укупно 205 руских војника враћено је са територије под контролом Кијева, а заузврат је предато 205 украјинских ратних заробљеника, саопштило је руско Министарство одбране.
Враћени руски војници налазе се у Бјелорусији, гдје им се пружа неопходна психолошка и медицинска помоћ.
"Сви руски војници биће пребачени у Русију ради лијечења и рехабилитације у медицинским установама Министарства одбране Русије", истиче се у саопштењу.
Из Министарства додају да су размјену заробљеника са Украјином омогућили Уједињени Арапски Емирати.
(СРНА)
