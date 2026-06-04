Ко је Драган Станојловић - бизнисмен из Српске који преузима фирме у Европи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након што је објављено да групација Спорт Вижн преузима компаније у осам европских држава, пажња јавности усмјерена је на човјека који стоји иза једног од највећих регионалних пословних система – Драгана Станојловића из Бијељине у Републици Српској.
Компанија БДС Цо. из Србије, дио групације Спорт Вижн, покренула је процес преузимања компанија пољске групе Маркетинг Инвестмент Груп (МИГ) у Бугарској, Хрватској, Чешкој, Мађарској, Румунији, Србији, Словачкој и Словенији.
Фудбал
Кров на "Истоку" готов до краја јуна
Ријеч је о компанијама које се баве малопродајом спортске опреме, обуће и одјеће те управљају мрежом физичких продавница и онлајн продајних канала широм Централне и Источне Европе.
Спорт Вижн већ послује у 13 европских земаља и запошљава више од 6.500 радника, па би ова трансакција могла представљати највећи пословни потез у историји групације те додатно учврстити њену позицију међу водећим регионалним трговцима спортском опремом.
Спорт Вижн је током посљедње двије деценије израстао у једног од највећих трговаца спортском опремом у овом дијелу Европе.
Бања Лука
Хероји Бањалуке: Полицајци спасили живот мушкарцу
Компанија данас послује у Албанији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Хрватској, Чешкој, Грчкој, Мађарској, Црној Гори, Сјеверној Македонији, Румунији, Србији, Словачкој и Словенији.
Иза тог успјеха стоји Драган Станојловић, бизнисмен поријеклом из Бијељине, који је годинама развијао мрежу продавница спортске опреме широм региона. Најављена аквизиција компанија пољске групације МИГ представља наставак стратегије ширења која траје већ годинама.
Да је ријеч о озбиљном пословном систему показују и резултати компаније Спорт Вижн у Босни и Херцеговини.
Поређења ради, прије пет година приходи су износили 144 милиона КМ, док је добит била око 15 милиона марака, што показује колико је пословање расло у релативно кратком периоду.
Иако га јавност првенствено повезује са Спорт Вижном, Станојловић посљедњих година развија и велики бизнис у сектору комерцијалних некретнина.
Култура
Марко Луис најавио спектакл у Бањалуци и открио непознат детаљ о њему и Борцу
Заједно с пословним партнером Милошем Ћурчићем стоји иза компаније Сити Мол Бијељина, која је постала један од најактивнијих инвеститора у ритејл паркове у Босни и Херцеговини.
Компанија већ има велике ритејл паркове у Брчком и Зворнику као и онај у Добоју који је један од највећих шопинг центара у БиХ, док је у току реализација великог пројекта Ист Сарајево Сити Парк у Источном Сарајеву.
Сити Мол је прошле године остварио приходе веће од 13 милиона КМ и добит од око 7,2 милиона марака, што показује да је ријеч о изузетно профитабилном пословном моделу заснованом на управљању комерцијалним некретнинама и закупом пословних простора.
Да амбиције Драгана Станојловића и његовог партнера Милоша Ћурчића далеко надилазе класичне ритејл паркове показује и њихов најновији пројекат у Приједору. Компанија Сити Мол добила је зелено свјетло за трансформацију простора некадашње Старе циглане у насељу Чиркин Поље, једне од највећих неискориштених урбаних зона у граду.
На површини од око 11 хектара планирана је изградња потпуно новог стамбено-пословног кварта са вишепородичним зградама, пословним објектима и великим ритејл парком.
Република Српска
Нова права за особе са инвалидитетом и родитеље његоватеље у Српској
Укупна бруто грађевинска површина планираних објеката премашује 160.000 квадратних метара, што овај пројекат сврстава међу највеће урбане развојне подухвате у Приједору у посљедњих неколико деценија.
Најављено преузимање компанија Маркетинг Инвестмент Група показује да амбиције групације Спорт Вижн више нису везане само за тржиште бивше Југославије.
Уласком у нове аквизиције широм Централне Европе компанија додатно јача своје присуство на неким од најважнијих регионалних тржишта, а многи овај посао већ оцјењују као једну од највећих трансакција у сектору спортске малопродаје у посљедњих неколико година.
Иако финансијски детаљи још нису објављени, јасно је да би ова аквизиција могла значајно промијенити односе на европском тржишту спортске опреме те додатно учврстити позицију Драгана Станојловића међу најуспјешнијим предузетницима из Босне и Херцеговине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
40
21
39
21
31
21
30
21
27
Тренутно на програму