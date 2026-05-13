Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

Предсједник СНСД- Милорад Додик присуствовао је на Светој архијерејској литургији на платоу Духовног центра у Мркоњићима код Требиња.
Први пут Српска православна црква литургијски је прославила Свету и блажену Ану, мајку Светог Василија Острошког.
Велики број вјерника молитвено се сабрао и поклонио кивоту светитељке у Мркоњићима код Требиња, родном селу чудотворца.
Литургији је присуствовала и Маја Гојковић, предсједница Покрајинске владе Војводине.
На Сабору СПЦ у мају прошле године године канонизована је Света и блажена Ана на велику радост и благодат православног народа Херцеговине, али и васколиког православља.
У црквеном календару 13. мај је одређен као дан њеног празновања.
Надомак Требиња, у Мркоњићима прије три године пронађене су мошти Свете и блажене Ане.
Православни вјерници примили су благодат обретењем земних остатака Светитељеве мајке Ане, 8. маја 2023. године, само пар дана прије прослављања празника Светог Василија.
Упркос чињеници да се мало зна о детаљима из живота Ане Јовановић, њена личност није заборављена у књизи вјечнога живота.
Нарочито јер се ради о побожној мајци која је родила, одгајила и на службу Богу предала, свог сина јединца, маленог по узрасту, али великог по мудрости и спремности на служење Богу.
Ана Јовановић је себе уписала не само у вјечну књигу, већ и срца свих који непрестано узносе молитве Светом Василију Острошком, тражећи његово посредништво и заступништво пред Господом.
