У Мркоњићима први литургијски помен Светој Ани: Присуствује и Додик

Српска православна црква молитвено данас прославља Свету блажену Ану Анастасију мајку Светог Василија Острошког и Тврдошког чудотворца, чије име је вијековима живјело у народном предању, а чија је светост и званично потврђена канонизацијом Српске православне цркве 2025. године.

Света литургија служи се у Мркоњићима, родном селу Светог Василија Острошког и Тврдошког, а литургију служи Његово високопреосвештенство архиепископ цетињски и митрополит црногорско-приморски Јоаникије, њихова високопреосвештенства архиепископ и митрополит милешевски Атанасије, архиепископ и митрополит будимљанско-никшићки Методије, архиепископ лосанђелески и западноамерички Максим, њихова преосвештенства епископ вашингтонско-њујоршки и источноамерички Иринеј, епископ пакрачки и славонски Јован, епископ диоклијски Пајсије и домаћин Његово високопреосвештенство архиепископ мостарско-требињски и митрополит захумско-херцеговачки и стонско-приморски Димитрије. Литургији у Мркоњићима присуствује и предсједник СНСД-а, Милорад Додик.

