Додик: Изградњом ауто-пута Приједор ће промијенити свој начин живота

Предсједник Милорад Додик рекао је да се Приједор развија и да ће промијенити свој начин живота када се повеже ауто-путем са Бањалуком.
"То ће бити нешто што ће учинити Приједор препознатљивим за још бољи живот", истакао је Додик, који у Приједору присуствује свечаној академији поводом Дана града.
Додик је навео да се у Приједору отвара све више нових радних мјеста и да ће када се изгради ауто-пут сигурно бити мјесто у које ће људи долазити и све мање одлазити.
"Изградња ауто-пута ће сигурно привући нове инвеститоре", изјавио је Додик новинарима и додао да се промјена у овом граду очекује и након што добије нову реконструисану болницу.
Он је нагласио да су пројекти неопходни, да то заједно планира републичка власт са Градском управом на челу са градоначелником Слободаном Јавором, као што рјешавају и све отворене проблеме.
"Посљедњи пут смо реаговали и заштитили више од 500 радника рудника Љубија којима је пријетило да изгубе послове", подсјетио је Додик и додао да је власт учинила све да имају одређен програм стабилизације.
Указао је да је кључни аспект да се у овом граду очувају друштвени живот, запосленост, мобилност, сигурност породица и понуди стабилан живот.
Додик је овом приликом честитао Дан града, те истакао да је Приједор важна средина за Републику Српску и један од најважнијих центара и заслужује још.
Поводом Дана града Приједорa, градоначелнику Слободану Јавору, предсједнику Скупштине града Игору Кнегињићу, одборницима и свим грађанима упућујем срдачне честитке.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 16, 2026
Овај важан датум прилика је да се изнова подсјетимо на богату историју, традицију и све оне вриједности које…
"Улажемо много напора у разне пројекте", рекао је Додик.
На академији ће бити додијељене награде најбољим студентима, те награде и признања града по одлуци Скупштине града.
Академији је претходило полагање вијенаца на споменике борцима погинулим у НОБ-у и у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Дан града је 16. мај, датум када је 1942. године Приједор први пут ослобођен у Другом свјетском рату и 25 дана је био највећа слободна територија у поробљеној Европи.
