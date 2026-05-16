"Радници дугогодишњим стручним искуством допринијели унапређењу здравственог система"

16.05.2026 12:59

Fotografija prikazuje zgradu Vlade Republike Srpske
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске реаговало је на наводе у појединим медијима да у овом министарству ради само један љекар, истичући да је међу запосленима кадар са дипломама медицинских факултета али и људи различитих профила који су допринијели унапређењу здравственог система.

Из Министарства су истакли да најоштрије осуђују покушај јавне дискредитације запослених и омаловажавања људи који професионално раде свој посао и обављају своје дужности.

Како је Срни речено, у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске раде људи различитих профила потребних за испуњавање надлежних обавеза, који су дугогодишњим стручним искуствима допринијели унапређењу здравственог система и услуга и права пацијената.

"Грађани и стручна јавност су веома добро информисани о адекватном и транспарентном реаговању у различитим јавноздравственим изазовима, свим законским рјешењима, успјешним пројектима, реформским активностима у области здравства и социјалне заштите, којима су значајно унапријеђене услуге и права, услови лијечења пацијената и слично", рекли су у Министарству.

Додали су да је то резулатат посвећеног и стручног рада људи у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске након навода у појединим медијима да "у Министарству, осим министра Алена Шеранића, тренутно није запослен ниједан доктор медицине тако да не чуди што се закони из овог министарства повлаче из процедуре".

Тагови :

Министарство здравља

љекари

Влада Републике Српске

медицина

Ален Шеранић

