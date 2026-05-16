Будимир: Имамо најспремнију полицијску агенцију у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:1
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да је Полиција Српске најспремнија полицијска агенција у БиХ, те да су спортске игре радника МУП-а Српске "Полицијада" прилика да се то и покаже, преноси Срна.
Будимир, који је данас у Залужанима код Бањалуке отворио овогодишњу дводневну "Полицијаду", истакао је да је то мјесто здравог, спортског такмичења припадника Министарства унутрашњих послова Српске.
"Имамо једну од најбољих полицијских агенција у региону и то је резултат константног рада, интензивног улагања у опрему, али и у обуку да бисмо што боље пружили безбједносну заштиту наших грађана", рекао је Будимир новинарима.
Он је додао да ће се у наредном периоду интензивно радити на организацији МУП-а Српске како би се дао адекватан одговор на безбједносне изазове савременог друштва.
Замјеник предсједника Синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Давор Ступар рекао је да је ове године "Полицијада" окупила око 700 учесника, те да је то рекордан број, чиме овај догађај прелази у оквире озбиљног такмичења.
"То је показатељ напретка МУП-а, али и Синдиката радника унутрашњих послова, јер је спортско дружење радника веома битно за синдикално дјеловање пошто на овај начин постижемо саборност и јединство међу радницима", навео је Ступар.
Начелник Управе за полицијско образовање МУП-а Миле Шикман рекао је да ће учесници "Полицијаде" током два дана такмичења да се боре за најбољи пласман у шест дисциплина.
"Такмичи се 26 организационих јединица МУП-а Српске, распоређених у 126 појединачних екипа, те смо им поручили да се спортски такмиче на терену, али и да покажу заједништво и снагу", нагласио је Шикман.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч4
Најновије
13
29
13
19
12
59
12
54
12
49
Тренутно на програму