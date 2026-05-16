Селак: Хитно ставити ван снаге наметнуте измјене Кривичног законика

Аутор:АТВ
Коментари:4
Министар правде Републике Српске Горан Селак поручио је да је неопходно хитно ставити ван снаге, како је навео, неуставне и незаконито наметнуте измјене Кривичног законика које су без легитимитета наметнули Валентин Инцко и Кристијан Шмит.
Селак је у објави на друштвеној мрежи X истакао да такве одлуке нису допринијеле стабилности у БиХ, већ су, према његовим ријечима, додатно продубиле политичке подјеле и нарушиле повјерење у институције.
Посебно је важно да хитно буду стављене ван снаге неуставне и незаконито наметнуте измјене Кривичног законика које су без легитимитета наметнули Валентин Инцко и Кристијан Шмит. — Selak Goran (@SelakG) May 16, 2026
Такве одлуке нису донијеле стабилност, већ су додатно продубиле политичке подјеле и нарушиле…
„Република Српска мора истрајати у заштити свог уставног положаја и инсистирати на дијалогу домаћих политичких представника као једином путу ка трајном договору и стабилности“, навео је Селак.
Он је нагласио да се сва отворена политичка и правна питања у БиХ могу рјешавати искључиво кроз институционални дијалог легитимно изабраних представника народа, а не путем наметнутих одлука страних представника, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
13
29
13
19
12
59
12
54
12
49
Тренутно на програму