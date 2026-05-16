Селак: Хитно ставити ван снаге наметнуте измјене Кривичног законика

Аутор:

АТВ
16.05.2026 09:36

Коментари: 4

4
Министар правде Републике Српске Горан Селак поручио је да је неопходно хитно ставити ван снаге, како је навео, неуставне и незаконито наметнуте измјене Кривичног законика које су без легитимитета наметнули Валентин Инцко и Кристијан Шмит.

Селак је у објави на друштвеној мрежи X истакао да такве одлуке нису допринијеле стабилности у БиХ, већ су, према његовим ријечима, додатно продубиле политичке подјеле и нарушиле повјерење у институције.

„Република Српска мора истрајати у заштити свог уставног положаја и инсистирати на дијалогу домаћих политичких представника као једином путу ка трајном договору и стабилности“, навео је Селак.

Он је нагласио да се сва отворена политичка и правна питања у БиХ могу рјешавати искључиво кроз институционални дијалог легитимно изабраних представника народа, а не путем наметнутих одлука страних представника, преноси Срна.

