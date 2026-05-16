Будимир и Кострешевић отварају "Полицијаду"

16.05.2026 08:17

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Синиша Кострешевић отвориће данас у Бањалуци спортске игре радника МУП-а Српске "Полицијада 2026".

Готово 700 радника МУП-а из свих крајева Републике Српске такмичиће се у два дана и шест дисциплина - стрељаштво, џудо, мали фудбал, баскет, одбојка и крос, саопштено је из МУП-а.

Отварање "Полицијада 2026" предвиђено је у 9.00 часова у Центру за обуку у Залужанима, преноси Срна

