Одлука о непуштању генерала Младића нарушава принципе хуманости

Аутор:Марко Гаврић
Коментари:0
Скандалозна одлука коју је донијела предсједница резидуалног механизма којом је одбијен захтјев за пријевремено пуштање генерала Младића изазвала је оштре реакције.
Министри правде Србије и Републике Српске оцијенили су да овакве одлуке додатно урушавају повјерење у непристрасност међународних правосудних институција .
Како кажу, Република Србија и Република Српска дале си и биле спремне да обезбиједе све неопходне гаранције за лијечење, смјештај и надзор генерала Младића на територији Србије или Републике Српске.
"Зато смо се данас договорили да у Савјету безбједности у јуну мјесецу, министар правде Србије се обрати и да укаже на кршење основних људских права не само Ратко Младић већ и многи наши становници који имају држављанство, а који бораве у трећимм земљама током издржавања казне затвора“, рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
„Ми смо у сарадњу са нашим министарством за људска и мањинска права уз сагласност Владе и премијера Владе и предсједнике Републике покренули поступак и код комитета за људска права и код комитета за спречавање тортуре и нехуманог понашања. Овдје је у питању потпуно одступање не само од међународног права које гарантује поштовање људских права овдје говоримо и о одступању од устаљене праксе Хашког трибунала, односно механизма као његовог насљедника“, рекао је Ненад Вујић, министар правде Србије.
Поступање резидуалног менанизма Хашког трибунала у случају генерала Ратка Младића је осветничко, срамно, нехумано и нечовјечно, поручили су из Организације старјешина Војске Републике Српске.
"Не пружити помоћ и адекватну здравствену његу некоме коме је она потребна је заиста нецивилизацијско достигнуће Хашког трибунала. Један дан кажете да имате услове да лијечите генерала. Други дан кажете да немате па га шаљете у неку другу болницу ван Хашког трибунала да се установи да ли је имао мождани удар или није“, рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Бојске Републике Српске.
Генералу Младићу су написали смртну казну одлуком да га не пусте на лијечење у Србију, једна је од реакција.
„Колико год они покушавали да га убију, он ће увијек живјети и он ће бити симбол симбол за чојство, симбол за једног великог војсковођу. Овим потезом они показују да сва прича о демократији пада у воду јер само за Србе не постоје основна људска права, а то је право на лијечење“, рекао је Бранимир Којић предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице.
Адвокат Горан Петронијевић изјавио је да предсједнику хашког Механизма Грасијели Сантани само Савјет безбједности УН може да нареди да донесе одлуку о пријевременом пуштању из затвора генерала Ратка Младића из хуманитарних разлога. Петронијевић је навео да сада треба ићи ургентно према Савјету безбједноси УН и Комитету за заштиту људских права.
