Генералу данас мало боље, одбрана се обратила комитетима УН за људска права

Здравствено стање генерала Ратка Младића у суштини је исто тешко, али нови лабораторијски налази су нешто повољнији, него прије двије седмице, иако су и даље далеко ван граница нормалних, рекао је генералов син Дарко Младић, након што га је данас посјетио у притворској болници у Хагу.
"Данас је ипак мало боље, као да има мало више енергије и пажње. Али није то нека драстична разлика. Ипак је то у добром правцу, па смо срећни због тога", рекао је Дарко Младић за Срну, а који је оца посјетио са својом кћерком.
Он је додао да је генерал Младић показао већи степен разумијевања за оно шта му се говори, него што је могао да комуницира.
Дарко Младић је рекао да није видио никакву нову терапију или инфузију да се примјењује на генералу.
"Крвна слика и ти лабораторијски налази, бубрези… нешто су бољи резултати, иако су сви далеко ван граница нормалних", додао је он.
Што се тиче одлуке предсједника Механизма судије Грасијеле Гати Сантане да не пусти генерала Младића на лијечење у Србију, он је рекао да се одбрана већ обратила различитим комитетима УН за људска права.
"Потребно је координисана дипломатска активност и одбране и државне и државних органа и Србије и Републике Српске и осталих заинтересованих држава. Ми радимо на свему томе", рекао је Дарко Младић.
Он је додао да треба видјети каква је процедура за Савјет безбједности, али да се одбрана обратила, у складу са процедурама, разним комитетима и да очекује одговор.
"Ми се обраћамо тим институцијама и видећемо какву ће позицију да заузму. Бар неко тело УН треба да поштује своја сопствена правила", навео је Дарко Младић.
Према његовим ријечима, они /тијела УН/ за разлику од Трибунала, нису толико затворени.
"Трибунал је затворен круг у којем исти људи већ 20 до 30 година хвале једни друге. Тако да би са овим телима УН требало да буде другачија ситуација", истакао је Младић.
