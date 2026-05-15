Додик: Петрич је промашио тему, али паре није

Аутор:АТВ
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да отужно дјелују оцвали политичари жељни пажње, од којих је један и бивши високи представник Волфганг Петрич, који је промашио тему, али није паре.
"Мало су паре које је узео, што од међународне заједнице, што од народа у БиХ, опет би да глуми важност. И глуми тамо гдје једино може, на ФТВ", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је навео да Петрич глуми (Ијана) Флеминга у покушају, прича о агентима и продаје теорије завјере.
"Ја сам му неисцрпна тема. Када сам ја у питању, машта му је безгранична. Ако ће му бити лакше, нека настави, ако има ко да га слуша. Ни прије ни сада, ионако му нико не вјерује", истакао је Додик.
Подсјећања ради, Волфганг Петрич је био гост Дневника Д на Федеалној телевизији гдје је казао да је лидер СНСД-а Милорад Додик дуго агент Москве, а како каже, чини се да је сада и агент против Босне и у Вашингтону те је то назвао проблемом, а због ког оправдава дјеловање ОХР-а, како каже, неопходан је јак европски став.
Отужно дjелују оцвали политичари жељни пажње.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 15, 2026
Волфганг Петрич је један од њих.
Мало су паре које је узео, што од међународне заједнице, што од народа у БиХ, опет би да глуми важност.
И глуми тамо гдjе једино може, на ФТВ.
Промашио је тему, али паре није.
Глуми Флеминга у…
„Мој приједлог би био да се уради процјена шта је све постигнуто претходних 30 година, много тога је урађено за вријеме господина Шмита. Ми смо утврдили да се можда формира и нека комисија како би се ријешила нека питања, као што је државна имовина“, рекао је Петрич.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч1
Република Српска
5 ч0