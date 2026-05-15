Logo
Large banner

Додик: Петрич је промашио тему, али паре није

Аутор:

АТВ
15.05.2026 17:12

Коментари:

1
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је да отужно д‌јелују оцвали политичари жељни пажње, од којих је један и бивши високи представник Волфганг Петрич, који је промашио тему, али није паре.

"Мало су паре које је узео, што од међународне заједнице, што од народа у БиХ, опет би да глуми важност. И глуми тамо гд‌је једино може, на ФТВ", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је навео да Петрич глуми (Ијана) Флеминга у покушају, прича о агентима и продаје теорије завјере.

"Ја сам му неисцрпна тема. Када сам ја у питању, машта му је безгранична. Ако ће му бити лакше, нека настави, ако има ко да га слуша. Ни прије ни сада, ионако му нико не вјерује", истакао је Додик.

Подсјећања ради, Волфганг Петрич је био гост Дневника Д на Федеалној телевизији гдје је казао да је лидер СНСД-а Милорад Додик дуго агент Москве, а како каже, чини се да је сада и агент против Босне и у Вашингтону те је то назвао проблемом, а због ког оправдава дјеловање ОХР-а, како каже, неопходан је јак европски став.

„Мој приједлог би био да се уради процјена шта је све постигнуто претходних 30 година, много тога је урађено за вријеме господина Шмита. Ми смо утврдили да се можда формира и нека комисија како би се ријешила нека питања, као што је државна имовина“, рекао је Петрич.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Волфганг Петрич

ОХР

Вашингтон

Москва

Република Српска

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Александар Павић

Република Српска

Павић: Поступање Хага према Младићу и Караџићу је порука и Републици Српској

3 ч

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Србије Ненад Вујић у Београду

Република Српска

Хитан састанак Селака и Вујића: Одлука о непуштању генерала Младића нарушава принципе хуманости

4 ч

1
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић са предсједавајућим Одбора за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса из Републиканске партије Брајаном Мастом

Република Српска

Цвијановић у САД-у: Указала Масту на неопходност окончања супервизије у БиХ

5 ч

1
Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

Република Српска

Продужена одлука о поврату 10 фенинга за гориво

5 ч

0

  • Најновије

19

16

Гвардиола се нашалио пред финале: Заслужујем трибину на Вемблију

19

10

У Уставном суду БиХ признали да раде у крњем саставу

19

05

Трамп: Не желим сукоб због Тајвана

19

00

Умрла уредница са РТС-а

18

58

Централне вијести, 15.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner