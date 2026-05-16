Logo
Large banner

Најљепше вијести овог кишног викенда: У Српској рођено 26 беба!

Аутор:

АТВ
16.05.2026 08:47

Коментари:

0
Најљепше вијести овог кишног викенда: У Српској рођено 26 беба!

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 26 беба, 11 д‌јевојчица и 15 д‌јечака, речено је Срни у породилиштима.

Дванаесте беба рођено је у Бањалуци, пет у Зворнику, четири у Бијељини, по двије у Градишци и Требињу и једна у Приједору.

У Бањалуци је рођено девет д‌јечака и три д‌јевојчице, у Зворнику три д‌јевојчице и два д‌јечака, у Бијељини три д‌јевојчице и д‌јечак, у Градишци два д‌јечака, у Требињу д‌јевојчица и д‌јечак и у Приједору д‌јевојчица.

Подаци за Добој јутрос нису били доступни.

Порода није било у породилиштима у Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

рођене бебе

бебе

Породилишта

Република Српска

Гинекологија

саопштење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Будимир и Кострешевић отварају "Полицијаду"

Република Српска

Будимир и Кострешевић отварају "Полицијаду"

1 ч

0
Анђелка Кузмић

Република Српска

Кузмић: Исплаћено више од 120 милиона КМ подстицаја

13 ч

0
Требиње градимо регион 2026

Република Српска

Конференција „Требиње 2026 –градимо регион“ доноси визију будућности

13 ч

1
Хаг хашки трибунал генерал Младић

Република Српска

Одлука о непуштању генерала Младића нарушава принципе хуманости

14 ч

0

  • Најновије

09

29

Костовић: Мијењањем назива улица и тргова покушавају избрисати трагове Срба

09

21

Како се ријешити досадних мрава и других инсеката који вам улазе у кућу

09

06

Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

08

57

"Шмит завршена прича, инсистирати на укидању наметнутих императорских закона и одлука"

08

53

Мушкарац страдао након што га је, највјероватније, напала ајкула

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner