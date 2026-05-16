Гајанин: Услови студирања значајно побољшани, студентски стандард међу најбољима у региону

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин изјавио је да су у протеклих неколико година значајно унапријеђени услови студирања и рада на овој високошколској установи, те да је студентски стандард међу најбољима у региону.
"Кад ме питате да ли сам задовољан, морам да кажем да сам задовољан. Да ли може боље? Увијек. Дакле, увијек се трудимо да буде много боље", рекао је Гајанин у подкасту Срне.
Он је истакао да су услови рада наставника и студената данас знатно бољи него раније, захваљујући инвестицијама и подршци институција.
"У протеклих неколико година уз подршку предсједника, Владе Републике Српске и ресорних министарстава много смо уложили у побољшање услова рада и услова студирања", навео је Гајанин.
Као један од најзначајнијих пројеката он је навео изградњу новог објекта за више факултета.
"Један од наших најзначајнијих реализованих пројеката је завршетак зграде Архитектонско-грађевинско-геодетског и Шумарског факултета", рекао је Гајанин.
Он је истакао да је значајна инвестиција и Студентски културни центар који је допринио да универзитетски кампус постане прави студентски град.
Гајанин је нагласио да је студентски стандард значајно унапријеђен, посебно захваљујући ангажману студената и подршци Владе Републике Српске.
"Захваљујући активностима студената, Влада је нашла разумијевања и практично омогућила изврсним средњошколцима и студентима да студирају на два јавна универзитета на терет Владе Републике Српске", истакао је Гајанин.
Он је подсјетио да студенти који испуњавају услове могу имати бесплатан смјештај и бенефицирану исхрану.
"Студенти сад имају практично бесплатан смјештај, имају могућност да се квалификују на буџет и ако редовно дају испите, могу на терет буџета Републике Српске завршити факултет", навео је Гајанин.
Он је указао да такав ниво подршке студентима није чест ни у региону.
"Функционисање и статус студената и студентски стандард у Републици Српској су међу најбољима у региону, чак и шире", истакао је Гајанин.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч0
Најновије
13
29
13
19
12
59
12
54
12
49
Тренутно на програму