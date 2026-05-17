Ништа од признања за Јокића: Шеј поново МВП!

АТВ
17.05.2026 16:03

Шеј Гилџес Александер кошаркаш Оклахоме НБА
Фото: Tanjug / AP / Nate Billings

Шеј Гилџес Александер дошао је до признања најкориснијег играча НБА (МВП) лиге другу годину у низу, преноси Шамс Чаранија са ЕСПН-а.

Најбољи српски кошаркаш, Никола Јокић није ни ове године успио да дође до МВП признања за најбољег кошаркаша регуларног дијела сезоне, иако је до самог краја био у најужој конкуренцији за тако нешто.

Познато је да се Никола Јокић до самог краја борио да сакупи довољан број утакмица како би био у конкуренцији за ово престижно признање, због повреде која га је одвојила од терена. На крају је у посљедњем мечу тај услов испунио. Имао је најбоље бројке, буквално све, али је НБА лига одлучила другачије.

Тако је Шеј Гилеџес Александер, саиграч нашег Николе Топића из Оклахоме, постао 14. играч у историји НБА лиге који је освојио награду за МВП-а у двије узастопне сезоне.

Када су бројке у питању, Никола Јокић је ове сезоне у просјеку биљежио 27,7 поена по мечу уз 12,9 скокова и 10,7 асистенција, а имао је 56,9% успјешности на шуту из игре.

Што се Шеја тиче, он је своју игру базирао на поенима, па је ту ефикаснији од Јокића са 31,1 поеном по мечу, док је имао и 4,3 скокова и 6,6 асистенција. Из игре је имао успјешност од 55,3%.

